遭疑不要買到疫苗最好？蔣萬安反嗆:只有陳時中在搶高端

審計部日前公布報告指出衛福部採購疫苗未依照「採購法」辦理，國民黨台北市長參選人蔣萬安則認為是「護航高端被認證」。民進黨台北市長參選人陳時中昨受訪時反問蔣萬安，是希望不要買到疫苗最好？蔣萬安今反嗆，全世界只有陳時中在搶購高端。

蔣萬安說，陳時中護航高端已經護航到不知所云，其實做任何事都要照步來，才會得到人民的信任，但是陳時中購買高端過程充滿疑團，並沒有遵照國際的標準，不過創造了一個全世界唯一免疫橋接，當然引起國人的疑慮。

蔣萬安說，所以他最後也要說，當全世界都在搶購BNT、莫德納時只有陳時中在搶購高端，尚未解盲就急著去簽約，甚至現在還有可能將近170萬劑要銷毀，這是人民無法接受的。