聽新聞
test
0:00 / 0:00
遭疑不要買到疫苗最好？蔣萬安反嗆:只有陳時中在搶高端
審計部日前公布報告指出衛福部採購疫苗未依照「採購法」辦理，國民黨台北市長參選人蔣萬安則認為是「護航高端被認證」。民進黨台北市長參選人陳時中昨受訪時反問蔣萬安，是希望不要買到疫苗最好？蔣萬安今反嗆，全世界只有陳時中在搶購高端。
蔣萬安說，陳時中護航高端已經護航到不知所云，其實做任何事都要照步來，才會得到人民的信任，但是陳時中購買高端過程充滿疑團，並沒有遵照國際的標準，不過創造了一個全世界唯一免疫橋接，當然引起國人的疑慮。
蔣萬安說，所以他最後也要說，當全世界都在搶購BNT、莫德納時只有陳時中在搶購高端，尚未解盲就急著去簽約，甚至現在還有可能將近170萬劑要銷毀，這是人民無法接受的。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言