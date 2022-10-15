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蔡壁如請辭立委！媒體人揭「選舉盤算」：壯士斷腕保2人

聯合新聞網／ 綜合報導
碩士學位遭撤銷，民眾黨立委蔡壁如請辭立委。本報資料照片
碩士學位遭撤銷，民眾黨立委蔡壁如請辭立委。本報資料照片

民眾黨立委蔡壁如碩士學位遭撤銷，昨天晚間9點在臉書貼出辭職聲明書，預計由不分區立委排名第七的新光集團第三代吳欣盈遞補。對此，「新聞大白話」主持人錢怡君得知消息立即致電蔡壁如，並且分析蔡壁如壯士斷腕可以保住這2個人。

蔡壁如受訪表示，接獲撤銷學位消息後，第一時間很錯愕，但昨晚收到學校寄來的檢舉事實，認為可以對外講的時間到了，此時請辭不是策略，是自己的公開承擔，希望能樹立新政治典範。

媒體人錢怡君看到消息出來後，也在臉書透露她馬上和蔡壁如通電話，電話那頭還是傳來一陣陣爽朗的笑聲，劈頭就說「怎樣，只有我做得出來吧？」，聽起來聲音還是輕鬆愉快的，面對上節目的要求也是一秒答應，「但明後天先讓我休息一下吧？我好累」。

錢怡君也分析，蔡壁如這招壯士斷腕是為了救選情，分析這一招可以保住台北無黨籍市長候選人黃珊珊、民眾黨新竹市長候選人高虹安。

不少網友也認為，「真俐落，比那些拖拖拉拉的帥多了，是說我還滿喜歡蔡委員的」、「蔡委員如此正面之決定盼能成為糟透了的政壇之一正能量，加油」、「不戀棧權力，第一時間斷腕止血，應該給予肯定」、「這招撞擊力很強大」。

蔡壁如 民眾黨

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