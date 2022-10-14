影／「時間到了」蔡壁如昨晚就想辭 有人哭也有人笑

民眾黨立委蔡壁如今晚9時在臉書貼出辭職聲明書，表示她自即日起辭去立法委員職務。強調辭職是她公開承擔，她要樹立新政治的典範，而不是因為論文有問題，她將持續進行申覆，來捍衛清白與權益。

蔡壁如在立法院的辦公室今天深夜燈火通明，還有人特地跑到辦公室和她合照留念，更多人致電表達不捨、替她加油，她都笑著答謝，辦公室氣氛反倒十分輕鬆，閉門討論時也笑聲連連。

蔡壁如受訪時說，今天早上記者會後就一直和校方聯繫，校方居然說還要開會，「這不就已經是學倫會開完會的決議了嗎，為什麼還要開會？」質疑程序上有問題，這是會提出申復的重點。

蔡壁如坦言，是她要辭職的，昨天就有這樣的想法，第一時間辦公室幕僚勸她不要激動，但她沈澱完一天後開記者會，到昨晚上收到校方寄來的資料，就覺得「時間到了」，可以對外宣布請辭決定了。

蔡辦幕僚也說，蔡壁如昨晚就做了決定，大家一直挽留，不過也知道依她的個性，既然心裡有了定見，大概也很難改變。

據了解，昨蔡告知柯請辭想法，柯說「有gus」，今早記者會後，蔡主動向明德科大要學倫會裁決書，發現校方也沒有，校方說下午四點開會，預計下午六點會給正式回覆，但等到下午七點還是沒消息，蔡辦約下午七點發臉書說此事，結果下午七點半左右就收到學倫會寄的「說明書」。