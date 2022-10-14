快訊

馬籍女大生命案／辛苦養大女兒卻被殺 父討公道：台灣法律應好好處理

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／「時間到了」蔡壁如昨晚就想辭 有人哭也有人笑

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
立委蔡壁如在立法院的辦公室今天深夜燈火通明，許多人致電表達不捨、替她加油。記者歐陽良盈／攝影
立委蔡壁如在立法院的辦公室今天深夜燈火通明，許多人致電表達不捨、替她加油。記者歐陽良盈／攝影

民眾黨立委蔡壁如今晚9時在臉書貼出辭職聲明書，表示她自即日起辭去立法委員職務。強調辭職是她公開承擔，她要樹立新政治的典範，而不是因為論文有問題，她將持續進行申覆，來捍衛清白與權益。

蔡壁如在立法院的辦公室今天深夜燈火通明，還有人特地跑到辦公室和她合照留念，更多人致電表達不捨、替她加油，她都笑著答謝，辦公室氣氛反倒十分輕鬆，閉門討論時也笑聲連連。

蔡壁如受訪時說，今天早上記者會後就一直和校方聯繫，校方居然說還要開會，「這不就已經是學倫會開完會的決議了嗎，為什麼還要開會？」質疑程序上有問題，這是會提出申復的重點。

蔡壁如坦言，是她要辭職的，昨天就有這樣的想法，第一時間辦公室幕僚勸她不要激動，但她沈澱完一天後開記者會，到昨晚上收到校方寄來的資料，就覺得「時間到了」，可以對外宣布請辭決定了。

蔡辦幕僚也說，蔡壁如昨晚就做了決定，大家一直挽留，不過也知道依她的個性，既然心裡有了定見，大概也很難改變。

據了解，昨蔡告知柯請辭想法，柯說「有gus」，今早記者會後，蔡主動向明德科大要學倫會裁決書，發現校方也沒有，校方說下午四點開會，預計下午六點會給正式回覆，但等到下午七點還是沒消息，蔡辦約下午七點發臉書說此事，結果下午七點半左右就收到學倫會寄的「說明書」。

蔡壁如說，此時請辭不是策略，正如她的聲明，辭職是她的公開承擔，樹立新政治典範，不要選舉烏煙瘴氣，也不用開始指責是否認罪，「承擔是所有政治人物都應該學習，也要建立的新政治文化。」

立委蔡壁如請辭後，晚間10時30分離開立法院。記者歐陽良盈／攝影
立委蔡壁如請辭後，晚間10時30分離開立法院。記者歐陽良盈／攝影

蔡壁如 論文抄襲

延伸閱讀

柯文哲還原經過 蔡壁如等不到校方回應決定「先辭再講」

蔡壁如請辭發3點聲明：樹立政治典範 將申覆捍衛清白

蔡壁如澄清隔不到12小時辭立委 黨內憂影響選情是主因

碩士學位遭撤銷…民眾黨立委蔡壁如宣布請辭 由新光吳欣盈遞補

相關新聞

碩士學位遭撤銷…民眾黨立委蔡壁如宣布請辭 由新光吳欣盈遞補

德明科大昨傍晚宣布撤銷民眾黨立委蔡壁如碩士學位，她今上午開記者會表示，若看到學倫會裁決書，確認自己論文真的有問題，不會對...

蔡壁如澄清隔不到12小時辭立委 黨內憂影響選情是主因

民眾黨立委蔡壁如論文被檢舉涉嫌抄襲，德明財經科大學倫會認定違反學術倫理，撤銷蔡壁如碩士學位，蔡壁如今天上午開記者會表示，...

柯文哲還原經過 蔡壁如等不到校方回應決定「先辭再講」

民眾黨立委蔡壁如論文風波延燒，民眾黨主席柯文哲今表示，早上問蔡壁如論文是怎麼回事，雖然蔡壁如有打電話到學校詢問，校方說下...

蔡壁如請辭發3點聲明：樹立政治典範 將申覆捍衛清白

民眾黨立委蔡壁如碩士學位遭德明科大撤銷，蔡壁如今天上午9時才召開記者會強調「論文若有瑕疵，絕不棧戀立委職」，12小時峰迴...

影／「時間到了」蔡壁如昨晚就想辭 有人哭也有人笑

民眾黨立委蔡壁如今晚9時在臉書貼出辭職聲明書，表示她自即日起辭去立法委員職務。強調辭職是她公開承擔，她要樹立新政治的典範...

「小三通」暫停2年半 陳玉珍：金門觀光產值蒸發至少66億多元

金門小三通因疫情全面停航，民間渴望重啟小三通的聲浪不斷；國民黨立委陳玉珍今下午在立院質詢，以2018年金門小三通開放時為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。