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柯文哲還原經過 蔡壁如等不到校方回應決定「先辭再講」

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
碩士學位遭撤銷，民眾黨立委蔡壁如表示對於審查結果無法認同。本報資料照片
碩士學位遭撤銷，民眾黨立委蔡壁如表示對於審查結果無法認同。本報資料照片

民眾黨立委蔡壁如論文風波延燒，民眾黨主席柯文哲今表示，早上問蔡壁如論文是怎麼回事，雖然蔡壁如有打電話到學校詢問，校方說下午要開學術倫理會，開完之後會把資料交給蔡壁如，但到今晚7點蔡壁如說打給學校都無人給予具體答覆，蔡壁如說不管了，先辭再講。

柯文哲說，自己也沒什麼準不準蔡辭職，只覺得發生這事很奇怪，認為學校好歹要給判決書，整件事就是怪，表示蔡壁如很負責，因為這樣讓整個黨受傷。這件事情先做檢討，判決書給人家再發新聞稿，反則當事人不知道要如何辯駁。

他說，蔡壁如辭職後，就是同為女性的吳欣盈遞補。

蔡壁如晚間也在臉書貼出，辭職是公開承擔，要樹立欣政治的典範，而不是因為論文有問題，將持續進行申覆，捍衛清白與權益。因此風波已經轉移整個選舉焦點，更造成對於台灣民眾黨不要閉且子需烏有的傷害。

蔡壁如呼籲各政黨回歸政策辯論及城市願景，還給人民健康的選舉，更請選民一定要出來投票。

蔡壁如晚間貼出辭職聲明。圖／翻攝自蔡壁如臉書
蔡壁如晚間貼出辭職聲明。圖／翻攝自蔡壁如臉書

蔡壁如 台灣民眾黨 柯文哲

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