蔡壁如澄清隔不到12小時辭立委 黨內憂影響選情是主因

民眾黨立委蔡壁如論文被檢舉涉嫌抄襲，德明財經科大學倫會認定違反學術倫理，撤銷蔡壁如碩士學位，蔡壁如今天上午開記者會表示，如果論文真的有瑕疵和做不好的地方，她會負起政治責任辭立委。事隔不到12小時，蔡壁如晚間透過臉書宣布，即日起請辭立委職務；據悉，會有這樣轉折，主要來自黨內擔心此事件若持續延燒，將會衝擊民眾黨選情，因此掀起要求蔡壁如請辭聲浪的壓力，最終蔡壁如經過與黨主席柯文哲開會討論後，對外宣布請辭立委。

德明財經科大昨宣布認定蔡壁如碩士論文涉嫌抄襲，撤銷其碩士學位後，引發各界議論，尤其是民進黨前新竹市長林智堅先前爆發論文抄襲爭議時，柯文哲等人砲火猛烈批評，如今蔡壁如被認定論文抄襲，被民進黨反批是「雙標黨」，迴力鏢打在民眾黨身上，恐衝擊選情，引發黨內及不少參選人擔憂。

知情人士透露，德明財經科大撤銷蔡壁如碩士學位後，黨內就醞釀一股希望蔡壁如請辭立委的聲浪，希望主動止血，避免在選舉進入倒數階段影響選情。蔡壁如在宣布請辭立委前，已跟柯文哲等人開會討論後，最終拍板決定主動請辭。

蔡壁如請辭後，預計由名列民眾黨不分區立委第7名的新光集團公主吳欣盈遞補。據悉，吳欣盈今天有現身立法院蔡璧如辦公室，外界解讀是在為立委交接提前做準備。

其實早在今年4月就傳出蔡壁如有意請辭立委，專心操盤民眾黨選舉，當時吳欣盈就曾現身民眾黨團會議，引發關注，事後蔡壁如稱沒有要請辭，吳欣盈是她的顧問。