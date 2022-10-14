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國境開放「金門小三通」卻沒消息 陳玉珍：是一國兩制嗎？

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
國民黨立委陳玉珍今天下午在立法院質詢，問行政院長蘇貞昌，小三通何時重啟？為什麼國境開放了，但金門小三通遲遲沒有消息，是一國兩制嗎？記者余承翰／攝影
國民黨立委陳玉珍今天下午在立法院質詢，問行政院長蘇貞昌，小三通何時重啟？為什麼國境開放了，但金門小三通遲遲沒有消息，是一國兩制嗎？記者余承翰／攝影

台灣昨天國境解封，國民黨立委陳玉珍今下午在立院質詢，問行政院長蘇貞昌小三通何時重啟？為什麼國境開放了，但金門小三通遲遲沒有消息，是一國兩制嗎？

陳玉珍質詢時問蘇揆，金門是不是國門的一環、是不是國境？為什麼國家每個門都開了，金門還不開放？問蘇，「我跟你是不是同一國？」質問金門不是國境嗎？為什麼不開放小三通？

蘇貞昌回答，「小三通跟國境開放不一樣」，中國是全世界封的最嚴的，連中國自己都封城、禁止移動；斥陳玉珍不去批評中國卻批評自己國家。陳玉珍回，我是中華民國的立委，當然監督中華民國的官員。

陳玉珍不滿，質問蘇揆，小三通跟國境開放不一樣？她斥，要防衛的時候金門跟本島不一樣，要開放的時候也不一樣，「你是一國兩制嗎？」

蘇貞昌回答，依照兩岸條例，跟對岸關係特殊，小三通是雙方要有基本的安排，如果兩岸都沒準備好，怎麼通呢？所有基本措施都是陸委會和相關部會安排。

國民黨立委陳玉珍今天下午在立法院質詢，問行政院長蘇貞昌，小三通何時重啟？為什麼國境開放了，但金門小三通遲遲沒有消息，是一國兩制嗎？ 記者余承翰／攝影
國民黨立委陳玉珍今天下午在立法院質詢，問行政院長蘇貞昌，小三通何時重啟？為什麼國境開放了，但金門小三通遲遲沒有消息，是一國兩制嗎？ 記者余承翰／攝影

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