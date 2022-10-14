金馬是領土但無領海 國民黨立委陳玉珍：金馬是小老婆嗎？

國民黨立委陳玉珍今下午在立院質詢，指金門、馬祖是中華民國領土，但卻沒有領海，問蘇揆有沒有打算畫領海基線，蘇說「禁限水域跟領海效果是一樣的」；陳批難道本島才是中華民國的大老婆，金馬是小老婆嗎？

陳玉珍說，中共無人機越界就視為第一擊，我軍必須接招，自衛反擊就是開戰；中華民國領土包括金門、馬祖，那領海呢？有被畫入中華民國的領海嗎？

國防部長邱國正回，沒有畫在領海基線。行政院長蘇貞昌說，都依照國際法規定，國際法對領土、領海都有相關規定，兩岸之間的距離、重疊之處，有長年相處的對應規範。

陳玉珍問蘇揆，有沒有打算把金門馬祖劃入中華民國領海基線？蘇回答，不是有或沒有兩個字可以回答的，金馬都有限制水域，台灣是法治國家，一切依法作為，依據立法機關立法院所通過的兩岸關係條例，對於金馬我們有禁限水域。

內政部長徐國勇說，若跟日本就有重疊水域劃界的問題，但跟中國關係特殊，所以是用限制性水域，這是現實問題、政治問題。蘇回，依法行政，法律規定有禁限水域，就是這樣。

陳玉珍問，第一擊發生的時候，無人機在領海上空是不是要反擊？邱國正回「一定要反擊」，因為已經跨越領海水域、領空，以往是以砲彈為依據，現在只要航空實體就當作第一擊，「我們是自我防衛的反擊，這個是很清楚的。」

陳玉珍說，兩岸情勢緊張，關係一觸即發，萬ㄧ反擊、開戰，應對的SOP是什麼？金門人每個家裡都有防空洞，要不要開始正理？邱國正回答，這要本島、外島統一規範。

陳玉珍說，因為兩岸特殊關係，金馬領土是中國民國領土，但金馬領海卻不是中華民國領海，蘇揆不能理解金馬人對於不被劃入中華民國領海的難過、不被視為一體的難過。

蘇貞昌答，你這說法是錯的，禁限水域跟領海效果是一樣的。陳玉珍說，「對啦，就是說一樣娶進來，一個是大老婆，一個是細姨（台語「小老婆」之意），但都是老婆的意思，金馬是領土但沒有領海。蘇揆說，不能這樣比喻。