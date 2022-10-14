傅崐萁質詢要求放寬震災修繕補助 加速花蓮交通建設

立委傅崐萁今天在立法院針對918震災後花蓮災區重建，要求行政院長蘇貞昌放寬透天厝震災修繕補助，並加碼花東自由行補助，實質幫助災民，也針對蘇花安、花東快、國道6號等重大交通建設，要求中央加速推動。

傅崐萁質詢時指出，國境已解封同時開放免簽及自由行旅客來台，政府應該想辦法鼓勵國內外旅客到花東旅遊，振興災區觀光，尤其加碼自由行補助可以擴大經濟效益。他也希望行政院考量災區偏鄉震損房舍以透天厝居多，較少集合式住宅，要求放寬修繕補助規定，比照集合住宅補助最高450萬並延長優惠貸款年限，才能實質協助災民重建。蘇昌貞答詢時表示支持，同意朝此方向研議。

傅崐萁也提到，地震再度凸顯花蓮聯外交通問題，總統蔡英文在民國108年11月1日就宣布「蘇花公路安全提升計畫」，時隔3年仍紙上談兵，遲遲未動工，他要求民國113年前一定要動工；花東地區鐵路雙軌電氣化早在民國106年已納入前瞻基礎建設特別預算，結果是不但4期前瞻預算只編62.31億元，與工程總經費落差200億，更離譜是5年過去還未實質動工。

另外還有「花東快速公路重啟」及「國道6號延伸至花蓮」兩大重要交通建設，傅崐萁說，這兩項已經在可行性研究及專家顧問會議，許多外國專家認為可行，要求蘇貞昌在政策推動上要有態度，支持並加速重大交通建設的進程。