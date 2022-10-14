快訊

二十大在即驚見反習布條！北京殺紅眼審查 媒體人：決心前所未見

台北市「三腳督」參選人財產曝光 蔣萬安、黃珊珊、陳時中都背千萬房貸

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蔡壁如學位遭撤銷…民進黨：還想推卸給學校 是誰在Ugly？

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
台灣民眾黨立委蔡壁如如。聯合報系資料照／記者季相儒攝影
台灣民眾黨立委蔡壁如如。聯合報系資料照／記者季相儒攝影

民眾黨不分區立委蔡壁如論文因抄襲遭撤銷碩士學位，民進黨發言人林靜儀今天表示，看到蔡壁如今天記者會上回應的態度，仍企圖瞎扯「不是為了洗學歷」、「我不是候選人」、「學術不要被政治干預」等政治語言來模糊焦點，未見說出一句道歉，顯見她毫無一絲悔意，甚至還想硬凹推給校方，奉勸蔡壁如坦然承認論文瑕疵，兌現自己要辭去立委的承諾。

林靜儀指出，「對政治人物而言，誠實做人，更是基本條件」、「誠實很難嗎？」這些都是蔡壁如曾批評別人的話，如今就好像迴力鏢一一打回她自己；然而即便如此，蔡壁如今天記者會上仍堅稱自己沒有抄襲，還責怪學校的不是，凸顯她所謂的「願意負起政治責任」，只是沒有誠信可言的空口白話罷了。

林靜儀說，高虹安博士論文被爆涉抄襲時，蔡壁如為護航高虹安，不但嗆說是莫須有的假新聞，還批柯建銘總召「你瘋了嗎？」；現在自己的碩士論文被審定違反學術倫理，遭撤銷學位，不禁讓人想問，現在誰會相信蔡壁如？又如何相信蔡壁如力挺的高虹安呢？

林靜儀也說，面對自己愛將因論文抄襲被撤銷學位，民眾黨主席柯文哲卻先是用「無法回答」來回應，後來改稱相信「無主觀抄襲意圖」來為蔡壁如緩頰，對照過去用「Ugly」、「有一狗票政治人物抄襲，都在吃飯喝酒，怎麼可能寫出論文」的政治攻擊，再次讓大家見識到柯文哲「嚴以律人，寬以待己」厚顏的雙標功力，令人歎為觀止。

林靜儀表示，2020年12月柯文哲接受雜誌專訪說，讓「正直誠信」成為新政治文化，但面對蔡壁如與高虹安的論文爭議問題，「正直誠信」不只是柯文哲掛在嘴邊的口號，更是諷刺。民眾黨不分區立委五席就有二席論文涉及抄襲、還有濫用特權爭議，奉勸柯主席應為提名道德瑕疵的不分區立委公開道歉，並要求蔡壁如立即兌現自己的辭職承諾。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

蔡壁如學位撤銷，民進黨表示，還想推卸給學校，是誰在Ugly。本報系資料照
蔡壁如學位撤銷，民進黨表示，還想推卸給學校，是誰在Ugly。本報系資料照

蔡壁如 論文抄襲 林靜儀

延伸閱讀

影／蔡壁如學位遭撤將提申覆 簡舒培：難道你靈肉分離?

蔡壁如學位遭撤銷 柯文哲：相信無主觀抄襲意圖

蔡壁如論文案 高虹安：尊重校方學倫決議與當事人權益

蔡壁如被撤銷學位影響選舉？ 賴香伶：不至於影響選情

相關新聞

中共20大將至 邱太三：對台策略可能以「促融」為主

中國國家領導人習近平預計將在中共第20次全國代表大會取得第三次任期，外界關注此會過後中國是否會再對統一台灣採取新的動作。...

【重磅快評】改革的毛毯變色 李遠哲只切割不負責？

高齡85歲的中研院前院長李遠哲對政治情有獨鍾，當年啟蒙他投入社會改革的是一篇寓言文章「藍色的毛毯」，不知道李遠哲是否還記...

蔡壁如學位遭撤銷…民進黨：還想推卸給學校 是誰在Ugly？

民眾黨不分區立委蔡壁如論文因抄襲遭撤銷碩士學位，民進黨發言人林靜儀今天表示，看到蔡壁如今天記者會上回應的態度，仍企圖瞎扯...

高民意支持恢復徵兵一年 為何政府選前仍要「蓋牌」兵役延長？

受到俄烏戰爭的影響，對於恢復一年徵兵制的議題，今年以來各項民調都是壓倒性支持。但對已成公開秘密的政策方向，政府口徑卻始終保守，外界質疑是政府怕影響11月26日九合一大選。國防部長邱國正周三在立法院被數度逼問後證實，國防部已規畫將在年底前公告兵役延長。 蔡政府向來對於輿論風向掌控精確著稱，遇事應該堅持到底或是調整，往往依據訊息網路聲量來判斷。相較於以往幾項爭議政策，目前輿論對恢復徵兵，可說是一面倒叫好。既然民氣如此可用，面對民進黨年底選情艱困，政府為何堅持要對兵役問題「蓋牌」，不願主動談起？

赴基隆視察郵輪復航 蔡總統：開始迎接國際旅客進入台灣

蔡英文總統今到基隆視察基隆港旅運大樓郵輪復航整備進度，並與基隆市長林右昌、民進黨基隆市長參選人蔡適應至仁愛市場大啖在地美...

剖析蔡英文國慶演說 他指：透露了這個意涵

今年雙十國慶，總統蔡英文的演說，主軸強調台灣是個有「韌性」的國家，展現在防疫、經濟等各個面向。並且提到：「這是我們過去多年以來，從黑暗的坑洞中，掘光而行，終於走出來的一條道路。」，是台灣經過長時間終於取得的特質。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。