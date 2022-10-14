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中共20大將至 邱太三：對台策略可能以「促融」為主

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
國防部長邱國正（左）、行政院長蘇貞昌（中）、陸委會主委邱太三（右）今天赴立法院備詢，針對中共即將到來的20大，陸委會主委邱太三研判，今年中共對台策略可能已「促融」為主。記者余承翰／攝影
國防部長邱國正（左）、行政院長蘇貞昌（中）、陸委會主委邱太三（右）今天赴立法院備詢，針對中共即將到來的20大，陸委會主委邱太三研判，今年中共對台策略可能已「促融」為主。記者余承翰／攝影

中國國家領導人習近平預計將在中共第20次全國代表大會取得第三次任期，外界關注此會過後中國是否會再對統一台灣採取新的動作。行政院長蘇貞昌表示，會密切關注，也會注意其影響。陸委會主委邱太三表示，習近平對台政策有可能會以「促融」為主，未來會加大力道，陸委會會關注對岸政策定調。

針對中共20大將至，邱太三表示，有兩個關注面向，習近平基本上很穩定的會連任第三任，中共整個運作是由政治局常委所負責，7個政治局常委到底怎麼變動，將會影響到一般來說執行政策的力度與分工，第二個部分則是觀察整體政策有無大改變。

邱太三進一步說明，中共20大會確立習近平為領導核心、確立中國共產黨為領導核心，同時會把習近平新時代有中國特色的社會主義寫進去，對台總體方略將會在二十大報告，可以看出未來人事布局、政策走向。

邱太三說，據了解，20大報告處理到台灣的部分，陸委會將從報告最後的定稿，作後後續採取策略的對策，過去在民進黨執政時，中共以反獨為主；國民黨執政時，以促統為主，這次看起來應該是「促統」，但過去促統效果，台灣人民並不接受，所以可能會「促融」，促進融合可能是未來加大力道的部分。

邱太三說，陸委會持續關注對岸整體政策的訂定後，看雙方在那些放面，可以讓兩岸和平穩定、互惠互榮發展。

習近平 中共 邱太三 陸委會

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