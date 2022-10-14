防疫蓋選情？蔡其昌：陳時中優秀防疫成果因選舉遭抹黑
民進黨台中市長參選人蔡其昌昨接受本報專訪，談及防疫成選戰議題，尤其在北市選戰中發酵，提到「若陳時中部長不是參選人，而是全台助選角色，防疫問題的討論將是另一個光景。」蔡其昌今說明，陳時中這樣優秀的指揮官變成候選人，防疫成績不斷被抹黑，是台灣政治非常不好的現象，替他抱屈。
蔡其昌說，連陳時中這樣好的指揮官，面對選舉變成候選人，防疫成績不斷被抹黑，優秀人才只要投入選舉，呈現結果都非如此，就是台灣政治非常不好的現象，替陳時中抱屈；反倒中央搶快篩，台中認真貼市長貼紙，搶到變地方政府功勞。
他說，沒有疫苗，中央就要想辦法生疫苗，好不容易搶到疫苗，打不完，在野黨又罵為甚麼搶這麼多疫苗，「不搶疫苗也被罵，疫苗搶回來也被罵」；蔡提到，中央在國際買快篩，台中市政府很認真貼盧秀燕市長貼紙在上面，中央拚得要死就是中央的事，搶到快篩變成地方政府功勞。
蔡其昌指出，一個受國人信賴的防疫指揮官、政務官，願意投入政治選舉，是國人與國家之福，所以我們都支持陳時中。只是看到當陳時中投入選舉後，就開始遭到特定人士的政治攻擊與抹黑，讓過去他擔任指揮官時的防疫專業，被抹黑到非常荒謬的地步，這樣不是國家之福。
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