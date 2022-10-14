赴基隆視察郵輪復航 蔡總統：開始迎接國際旅客進入台灣

蔡英文總統今到基隆視察基隆港旅運大樓郵輪復航整備進度，並與基隆市長林右昌、民進黨基隆市長參選人蔡適應至仁愛市場大啖在地美食，以及秘境「阿拉寶灣」體驗部落文化。蔡英文表示，我們會再帶動一波國旅熱潮，希望更多台灣人能到這走走，來看港口跟阿美族文化，「也要開始迎接下一個階段的國際旅客來進入台灣。」

蔡英文今下午先是去基隆港看郵輪復航整備進度，隨後安排一連串基隆深度旅遊，從美食、觀光甚至是部落文化都有，同時也是「低調」地幫忙黨籍基隆市長參選人蔡適應拉抬聲量，但因為必須維持行政中立，現場人員並未穿著任何跟競選有關的背心。

蔡英文在阿拉寶灣行程時，體驗製作辣椒、手作海玻璃手工藝品，甚至還品嚐了石花凍。蔡英文致詞時更逗趣地說，林右昌當市長這些年來，她來過基隆很多次，「但這麼好玩的地方，他現在才帶我來，我要再找他算帳。」她說，這裡真的是適合家長帶著孩子來體驗，相信之後會是熱門景點。

蔡英文隨後誇讚起林右昌，表示這八年來林右昌的用心，讓這幾年基隆變化很多，很多建設也都陸續到位，她到港口去看建設，真的是非常、非常好，「我們也要開始迎接下一個階段的國際旅客來進入台灣，也希望全台的人也可以四處看看走走。」

蔡英文表示，相信在穩定控制疫情後，整體社會可以邁向正常生活，且步伐會越來越快，「我們也會再帶動一波國旅熱潮」，希望更多台灣人能到這裡走走，跟阿拉寶灣聚落一起，共同享受阿美族風情。