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綠委推國道設太陽能板發電 蘇貞昌：可以思考路徑

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
民進黨立委邱議瑩質詢表示，瑞士、德國和韓國等都有計劃在國道等快速路上，架設光電太陽能板用以發電。圖／取自國會直播頻道
民進黨立委邱議瑩質詢表示，瑞士、德國和韓國等都有計劃在國道等快速路上，架設光電太陽能板用以發電。圖／取自國會直播頻道

立法院會今天邀請行政院長蘇貞昌施政報告，並備質詢，相關部會首長列席。民進黨立委邱議瑩質詢表示，瑞士、德國和南韓等都有計劃在國道等快速路上，架設光電太陽能板用以發電，政府是否有評估過可行性？蘇貞昌則答詢表示，排除視線、颱風等因素「這方向是可以思考的路徑」。

邱議瑩展示示意圖片表示，瑞士有計劃在高速公路上蓋太陽能板，德國則是計畫利用公路間分隔島鋪設，南韓已用分隔島蓋成了，底下還能成為自行車道，她知道過去台灣曾研議過，但因造價太高作罷，不過現在光電是重大能源議題，不知道現在是否可行？

蘇貞昌答詢時則表示，台灣公路多南北向，太陽則是東西向，所以確實適合，排除視線、颱風等因素，應該、可以往這方向是可以思考的路徑。

民進黨立委邱議瑩推高速公路設太陽能板發電。記者侯俐安／攝影
民進黨立委邱議瑩推高速公路設太陽能板發電。記者侯俐安／攝影
民進黨立委邱議瑩質詢表示，瑞士、德國和韓國等都有計劃在國道等快速路上，架設光電太陽能板用以發電。圖／取自國會直播頻道
民進黨立委邱議瑩質詢表示，瑞士、德國和韓國等都有計劃在國道等快速路上，架設光電太陽能板用以發電。圖／取自國會直播頻道

民進黨立委邱議瑩質詢表示，瑞士、德國和韓國等都有計劃在國道等快速路上，架設光電太陽能板用以發電。圖／取自國會直播頻道
民進黨立委邱議瑩質詢表示，瑞士、德國和韓國等都有計劃在國道等快速路上，架設光電太陽能板用以發電。圖／取自國會直播頻道

蘇貞昌 邱議瑩 太陽能

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