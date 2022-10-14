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影／蔡壁如學位遭撤將提申覆 簡舒培：難道你靈肉分離?

聯合報／ 記者楊凱竣賴韻如杜羚禎／台北即時報導
德明科大昨(13)日宣布撤銷民眾黨立委蔡壁如碩士學位，蔡壁如今上午開記者，以四點聲明公開回應。民進黨台北市議員簡舒培提出質疑，蔡壁如稱沒有意圖抄襲，但卻有抄襲事實，「難道你是靈肉分離嗎？」。記者楊凱竣／攝影
德明科大昨(13)日宣布撤銷民眾黨立委蔡壁如碩士學位，蔡壁如今上午開記者，以四點聲明公開回應。民進黨台北市議員簡舒培提出質疑，蔡壁如稱沒有意圖抄襲，但卻有抄襲事實，「難道你是靈肉分離嗎？」。記者楊凱竣／攝影

德明科大昨(13)日宣布撤銷民眾黨立委蔡壁如碩士學位，蔡壁如今上午開記者，以四點聲明公開回應表示，對自己的論文有信心，若真的有問題不會眷戀立委職務，願意請辭立委。民進黨台北市議員簡舒培提出質疑，蔡壁如稱沒有意圖抄襲，但卻有抄襲事實，「難道你是靈肉分離嗎？」

簡舒培指出，蔡壁如的碩士論文裡引用了自己的臉書文章，包含逗點符號一字不差，針對蔡壁如這樣子的作為，要立即道歉，不應該在那邊竹篙湊菜刀。蔡壁如過去以高標準、高道德批評前新竹市長林智堅的論文，她應該立即辭去立委職權，再來依照程序捍衛自己的清白，不要此一時彼一時、雙標，對於林智堅就是高標準，對於蔡壁如自己本人就得過且過。

簡舒培質疑，台北市長柯文哲過去曾經批評林智堅Ugly，還說有一狗票政治人物抄襲，都在吃飯喝酒，怎麼可能寫出論文，這全部都是在講蔡壁如嗎？回力鏢大力地打在柯文哲的臉上，柯文哲也應該立即向全民道歉，因為他識人不明，居然提了一個「抄襲仔」蔡壁如來當不分區立委，並要求蔡壁如辭去立委職權。「柯文哲你曾經看過林智堅的學倫會調查報告嗎？如果沒有，那你為什麼那時候大肆批評？」民眾黨所支持的市長、議員候選人也跟著批評，你這樣子要我怎麼教小孩。

蔡壁如 2022大選 簡舒培 台北市選舉 論文抄襲

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