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蔡壁如學位遭撤銷 柯文哲：相信無主觀抄襲意圖
民眾黨立委蔡壁如論文審定結果昨出爐，德明財經科技大學表示經學倫會4次會議審理，認為蔡壁如碩士論文違反學術倫理，並建議撤銷碩士學位。民眾黨主席柯文哲對此表示，相信蔡璧如沒有主觀抄襲意圖。
柯文哲今上午出席捷運樹林線動土典禮表示，新竹市長參選人高虹安到現在為止沒有被認定有無抄襲，蔡璧如問題是到底發生什麼事？相信蔡璧如沒有主觀抄襲意圖，但到現在沒看到判決書全文，待判決書出來按具體事項討論，判決書若講得有理，可以辭掉立委負責。
柯文哲抱怨指出，判決書應該寄給當事人，不能寄EMAIL取消學位，然後又發新聞稿，當事人根本不知發生什麼事，應乾寄給當事人全文。認為都是坦蕩蕩，判決書全文出來，指控要具體事項，不當引用到底怎麼寫?
針對國民黨謝國樑表態支持高虹安與蔡璧如是否是藍白合前兆？柯文哲說什麼合都可以，綠、白合經驗更多。
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