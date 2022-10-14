蔡壁如論文案 高虹安：尊重校方學倫決議與當事人權益
台灣民眾黨立委蔡壁如論文被檢舉抄襲，德明財經科技大學昨天在校務會議審議通過，決定撤銷蔡壁如的碩士學位。對此，民眾黨新竹市長參選人、立委高虹安也回應，尊重校方學倫決議與當事人權益。
蔡壁如今天親上火線，開記者會回應，大家關心政治人物的誠信，但她目前還沒有收到學倫會正式報告，如果論文真的有瑕疵和做不好的地方，她會負起政治責任辭立委。
高虹安則說，無論是任何政治人物論文事件，我們態度始終一致，尊重校方學倫決議。蔡壁如委員稍早亦召開記者會說明，我們也尊重。
名嘴陳揮文11日在網路直播節目上，翻出高虹安過去2個事蹟，包括提出「調和式民調」及上節目批評韓國瑜夫婦，更鞠躬拜託新竹鄉親「投誰都好，就是不要投高虹安」。
對此，高虹安今天也回應，幾年前民進黨也組織黑韓產業鍊，並在政論節目、網路社群上，有很多黑韓的相關言論，這次她投入選戰，才能夠感同身受當時在黑韓這件事上，民進黨有多麽無所不用其極。甚至在今年的選戰上，造謠和抹黑的情況更加嚴重，黑韓產業鍊在今年變成更誇張的黑安產業鍊，這是大家都能看得到的情況。
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