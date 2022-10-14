三重員警誤毆民眾 時力立委赴監院促彈劾

新北市警察局三重分局日前發生誤抓案，導致黃姓男子受傷。時代力量立委邱顯智、王婉諭今天與黃男至監察院向監委陳景峻陳述此案，並出示影音證據，盼監院徹底調查，並彈劾2名失職員警，移送懲戒法院。

新北市三重警分局永福派出所員警日前誤認黃姓男子是通緝犯並毆傷對方，黃男與員警互告傷害，2名員警遭函送新北地檢署偵辦疏失部分，且從重各記過1次、調職處分；新北市警察局長黃宗仁事後為此道歉，警政署長黃明昭昨天在立法院內政委員會答詢時也允諾，盡可能在2週內完成調查報告。

時代力量立委邱顯智、王婉諭上午陪同黃姓男子至監察院向監委陳景峻陳述此案。邱顯智表示，員警案發當時完全沒穿制服、也未出示證件，黃男遭上銬後甚至持續被員警毆打頭部等。

黃男提供錄音證據顯示，警員在派出所承認執勤未穿制服也沒有出示證件；影片證據則為黃男遭上銬壓制在地，2名制服員警在旁觀看。王婉諭表示，警察過當執法的事件並非首次，員警教育仍有待改進，如果警察沒有善盡職責還傷害人民，受傷的不僅是民眾，還有人民對警察的信任。

陳景峻表示，已針對該案申請主動調查，三重分局事後也坦承「抓錯人」，並公開向受傷民眾及社會大眾致歉。針對警員疏失部分也主動函送新北地檢署偵辦，並將2警員從重記過調職、所長連帶處分，但雙方無法達成和解，員警亦對民眾提出傷害告訴。

陳景峻指出，除了警員抓錯人事件外，監察院也接獲民眾陳情指稱三重分局屢屢值勤不當，並有議員指稱三重分局在一年內發生5件重大違紀事件。究竟三重分局各件值勤疏失與警紀事件，各涉案警員有無違失，內政部警政署與新北市政府警察局有無善盡主管機關監督管理之責，有無行政上糾錯究責之必要，這些都必須深入調查。