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蔡壁如被撤銷學位影響選舉？ 賴香伶：不至於影響選情

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
民眾黨立委蔡壁如陷論文抄襲風波，德明財經科大學倫會審定結果出爐，將撤銷學位，對此，民眾黨桃園市長參選人賴香伶表示，尊重學倫會審議，對選舉不至於會受影響。記者翁唯真／攝影
民眾黨立委蔡壁如陷論文抄襲風波，德明財經科大學倫會審定結果出爐，將撤銷學位，對此，民眾黨桃園市長參選人賴香伶表示，尊重學倫會審議，對選舉不至於會受影響。記者翁唯真／攝影

民眾黨立委蔡壁如論文抄襲風波，德明財經科大學倫會審定結果出爐，將撤銷學位，對此，民眾黨桃園市長參選人賴香伶表示，尊重學倫會審議，對選舉不至於會受影響，她和團隊有自己的步調；賴今也至平鎮福林里關心長輩施打疫苗，賴說，流感疫苗全體防疫重要政策，不過10月初桃園榮總替幼童打錯疫苗一事，會持續協助替家長爭取權益。

蔡壁如論文涉抄襲，昨學倫會審議出爐，將撤銷碩士學位，賴香伶今指出，尊重學倫會決議，當事人要主張她的救濟程序也是她的權力，這次選舉很多論文被高度檢視，所以如果涉及相關爭議，會以學倫會判決審定來做依歸，這部分尊重。

至於會不會因此事影響選情，賴說，她是桃園黨部主委，對於選戰步驟及團隊都有自己的方式，會接近民眾需要提出政見，選情不至於會受影響。

賴香伶至平鎮福林里長者流感施打及據點關懷表示，今早有百位長者打完疫苗，流感疫苗是全體防疫重要政策，呼籲長輩抽空來打。賴香伶再談，10月初有幼童接種錯誤疫苗，她接到許多陳情說孩童都有不良反應，而桃榮處理非常消極，事後檢討也沒提出真正誤差的作業程序是怎麼造成的。

賴香伶說，她在中央質詢時也要求衛福部儘速提出調查報告，疫苗接種不良反應的救濟，也會協助家長爭取權利，希望有半年的追蹤期，因3歲孩子不會說身體不適，衛生局應主動調查，即使在選舉期間，也盡量協調保障大家權益。

賴香伶 桃園市長 2022大選 蔡壁如 論文抄襲

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