蔡英文熱門關鍵字「讀稿」形象纏身 學者評價兩極：支持念稿vs.魁儡

image source：FB/蔡英文

資深媒體人黃揚明統計指出，蔡英文總統自從2020年12月12日的「Discovery台灣戰疫全紀錄首映發表記者會」後，雖然有接受特定本土媒體專訪以及CNN、日本文藝春秋等國際媒體專訪，但卻不再面對媒體進行聯訪或是召開記者會，引發部分人士批評。少了媒體訪問，等同減少對外的對話與交流，因此，蔡英文出席重大場合時的談話內容，不僅更引起外界的好奇與關注，就連「讀稿」也經常引發討論。支持者和部分學者認為無稿申論不簡單，國家元首出席重要場合本就該念稿，不僅要避免「脫稿演出」，也要防止出錯。但國立東華大學民族事務與發展學系教授施正鋒認為，蔡英文總統看稿念還頻卡詞，會給人沒自信的感覺。台大政治系副教授彭錦鵬表示，面對兩岸情勢的升溫，不少民眾都很關心台灣未來的方向和策略，但蔡英文總統的國慶談話，沒有提到要如何面對軍事演習，或是應對兩岸局勢升級的具體措施，正因為對蔡英文的國慶談話內容感到失望，因此討論度竄高。

蔡英文讀稿話題！「防災會議讀稿畢離開」、「國慶讀稿卡詞」皆衝負聲量高點

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》（日期：2022/09/10～2022/10/10）統計調查， 近一個月蔡英文網路聲量兩大高峰分別是國慶談話與花東地震事件，而且負面聲量皆高於正面聲量。9月中接連兩起強震重創花東地區，9月18日中央指示要進行線上會議，蔡英文總統到場後唸完稿之後離開，接著台東縣政府交通及觀光發展處長余明勳發文痛批，「照稿唸完就離開，最冷血無意義的防災會議」，輿論開始炸鍋，因此9月19日蔡英文的負面聲量不僅飆升至3萬7,560筆，更是蔡總統近一個月負面聲量最高點。

蔡英文總統近一個月負面聲量第二高點出現在10月10日國慶日，共有3萬1,712筆。當天蔡英文總統以「給世界一個更好的台灣─堅韌之島、韌性國家」發表國慶談話，強調過去兩年多，台灣在防疫、經濟等各項領域的表現，已經成為備受世界肯定的「堅韌之島」。重要的國慶談話，蔡英文卻出現低頭看稿，或是看左前方和右前方提詞機，被網友酸「讀稿還會卡詞、吃螺絲」，再度掀起讀稿的討論熱潮。

兩次的高負面聲量事件的共通點，就是都被網友討論「讀稿」。國立東華大學民族事務與發展學系教授施正鋒認為，蔡英災防會議上唸完稿就走很奇怪，身為國家元首，應該跟大家打個招呼，特別要關心地震重災區東部。施正鋒說：「妳不是魁儡只能照著行程走，這樣顯得沒血沒淚，完全沒有民胞物與的精神。」

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》

蔡英文國慶日熱門關鍵字 「四大韌性、讀稿」入列

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2022/10/10）觀察分析，網友們討論蔡英文在國慶當天的的談話和表現，網路熱門關鍵字除了國慶演說相關字詞「兵戎相見」、「四大韌性」之外，「讀稿」更是網友熱議話題。台大政治系副教授彭錦鵬認為，蔡英文網路熱門關鍵字出現讀稿並非好事，讀稿反而讓總統的發言沒溫度感，又出現卡詞的情況代表總統缺乏信心。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年09月11日至2022年10月10日。