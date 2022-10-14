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蔡壁如碩士學位遭撤銷 林楚茵批柯文哲不吭聲是「雙標仔」
民眾黨立委蔡壁如碩士論文被控不當引用，多處未註明出處，德明科大學倫會認定蔡壁如違反學術倫理，決議撤銷其學位。民進黨立委林楚茵今天點名，當初前新竹市長論文事件時，身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲跟台北市長參選人黃珊珊，見獵心喜地羞辱林智堅，如今換蔡壁如被撤銷學位卻默不吭聲，就是一個雙標仔。
「是忘記還是害怕想起來」，林楚茵表示，當初柯文哲用一個字「ugly」形容林智堅的論文爭議，黃珊珊則是大酸「我要怎麼教育小孩？」，兩人一搭一唱無比開心，現在輪到蔡壁如，怎麼不發揮「柯黃相聲二人組」的功力。
林楚茵對比林智堅跟蔡璧如學位被撤銷，蔡壁如論文抄襲被撤銷學位，柯文哲只說「要看到詳細的審查說明書」，黃珊珊則說她「不太清楚」。
林楚茵表示，柯文哲不只是台北市長，也是民眾黨主席，從高虹安到蔡壁如的論文全部出問題，民眾黨當初以多高的標準檢討別人，就應該以同樣標準對待自己，柯文哲的雙標成為回力鏢，打中一堆民眾黨的政治人物。
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