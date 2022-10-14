馬英九批兩岸關係差讓年輕人不敢生 蘇貞昌：不厚道也不符事實

少子化問題日趨嚴重，前總統馬英九昨天批評政府，因為兩岸關係差，導致年輕人不敢生育。行政院長蘇貞昌今天表示，少子女化相關對應預算，從馬政府的1年150億元，成長至目前的一年1000億元以上，政府投入最大誠意和努力，希望講話要對應事實，只有一味地批評，這樣不厚道、也不符合事實。

蘇貞昌今天列席立法院施政報告並備質詢前受訪表示，少子化是全球現象，台灣也已經不是一天，也不是一年，蔡政府上任以來，對於少子女化相關的對應預算。

蘇貞昌舉例，馬政府時期，少子女化相關預算1年150億，到現在已經成長到1年1千億以上，像育兒津貼1個月1個小孩5000元，過去馬政府就沒有；對於陪產假可以到8成薪，過去馬政府也沒有；甚至今年還提出300億給租屋族，大大地補貼，可以到50萬戶租屋族的照顧，相關政策都希望給年輕人、給新婚家庭減少負擔。

蘇貞昌說，希望講話要對應事實，不要只有自己不顧事實，自己當過的事情也不能夠知道中間的艱苦，卻只有一味地批評，這樣不厚道、也不符合事實。