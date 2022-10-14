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國境解封小三通未開 藍批政府「踢皮球」要求立刻開放

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
國民黨立法院黨團今舉行記者會，要求政府立刻開放兩岸小三通。記者程遠述／攝影
國民黨立法院黨團今舉行記者會，要求政府立刻開放兩岸小三通。記者程遠述／攝影

國民黨立法院黨團今舉行記者會，要求政府立刻開放兩岸小三通。國民黨立委陳玉珍質疑，當初因 疫情考量關閉小三通，但現在國門開放了，為何小三通不能開放？政府是假裝沒看到民眾需求，還是根本不願意開放？國民黨立委洪孟楷則質疑，各部會對於開放小三通「都在踢皮球」，呼籲民進黨政府勿用政治意識型態凌駕專業、醫學和離島同胞權利。

漳州台商會長林伯彥、廈門台商會長吳家瑩及福州台商會長蔣佩琪今也透過視訊表示，開放小三通是台商的共同心願，台商常有回台需求，現在兩岸不僅航點少，機票也貴到三、四倍 以上，生活和往來成本非常高，希望政府重視人民心聲。

國民黨立委陳雪生表示，疫情時說為了防疫要停小三通，大家都忍耐下來，但現在國境解封，問防疫單位、陸委會主委邱太三、國安局長陳明通，都說沒有權利決定開放小三通，他想請問「到底誰負責？」

陳玉珍表示，陳明通說支持兩岸健康永續往來，蔡英文總統也在國慶演說時向對岸遞出橄欖枝，但實際上卻仍阻擋小三通，到底是誰決定？台商與台胞坐飛機非常貴，何苦不開放便捷通道、阻擋自己人？

國民黨立委李德維表示，希望台商的呼籲政府要聽進去，現在對於直接受到衝擊的金、馬人民，根本是「金馬人民的痛，蔡英文總統和行政院長蘇貞昌，都不覺得痛」，國民黨團要求政府，立刻開放小三通。

小三通 台商 國民黨

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