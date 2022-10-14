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學位遭撤！蔡壁如：對自己論文有信心 若有問題請辭立委

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學位遭撤！蔡壁如：對自己論文有信心 若有問題請辭立委

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
民眾黨立法委員蔡壁如（右）上午在政大教授蔡增家（左）陪同下，召開記者會，以四點聲明公開回應德明科大「學術倫理案審定結果」。記者林俊良／攝影
民眾黨立法委員蔡壁如（右）上午在政大教授蔡增家（左）陪同下，召開記者會，以四點聲明公開回應德明科大「學術倫理案審定結果」。記者林俊良／攝影

德明科大昨宣布撤銷民眾黨立委蔡壁如碩士學位，蔡壁如今上午開記者會回應說，對自己做的論文有信心，若真的有問題不會眷戀立委職務，願意請辭立委。

蔡壁如說，唸書是她自己的事，和政黨或其他參選人無關。自己不是為了洗學歷而去唸研究所，她本來是護理師，進了北市府工作後，因為工作需求所以到校園進修，論文是她很認真整理資料寫的，很有信心，因此昨天接獲消息後，第一時間很錯愕，「也想知道錯在哪」。

蔡壁如說，她的論文是研究政治人物在社群上發布的內容和選舉關聯性，蒐集了40多位市議員在社群上的發文內容，台北市議員簡舒培提倡幼保議題，而她論文開宗明義就寫說，「幼保議題包括」，所以不解為什麼要向簡道歉。

蔡壁如強調，大家關注的是政治人物的誠信問題，她對自己做的圖表有信心，若是引用出處有疏漏，也願意面對，但請校方說清楚，「我知道我沒抄襲，如果（論文）做不好，願意辭立委」。

她說指導教授看過，論文引用處重疊約16%，但都是在文獻回顧與探討的部分，且也都負責的標註「資料來源：本研究整理」，教授認為解釋一下即可。蔡壁如重申，如果是在寫作上不夠周延會坦然面對，但希望知道哪裡有問題，希望校方給解答，讓她知道疏漏處在哪。

德明科大昨宣布撤銷民眾黨立委蔡壁如碩士學位，蔡壁如今上午開記者會回應，表示對自己做的論文有信心，若真的有問題不會眷戀立委職務，願意請辭立委。 記者歐陽良盈／攝影
德明科大昨宣布撤銷民眾黨立委蔡壁如碩士學位，蔡壁如今上午開記者會回應，表示對自己做的論文有信心，若真的有問題不會眷戀立委職務，願意請辭立委。 記者歐陽良盈／攝影
德明科大昨宣布撤銷民眾黨立委蔡壁如碩士學位，蔡壁如今上午開記者會回應，表示對自己做的論文有信心，若真的有問題不會眷戀立委職務，願意請辭立委。 記者歐陽良盈／攝影
德明科大昨宣布撤銷民眾黨立委蔡壁如碩士學位，蔡壁如今上午開記者會回應，表示對自己做的論文有信心，若真的有問題不會眷戀立委職務，願意請辭立委。 記者歐陽良盈／攝影
德明科大昨宣布撤銷民眾黨立委蔡壁如碩士學位，蔡壁如今上午開記者會回應，表示對自己做的論文有信心，若真的有問題不會眷戀立委職務，願意請辭立委。 記者歐陽良盈／攝影
德明科大昨宣布撤銷民眾黨立委蔡壁如碩士學位，蔡壁如今上午開記者會回應，表示對自己做的論文有信心，若真的有問題不會眷戀立委職務，願意請辭立委。 記者歐陽良盈／攝影

蔡壁如 論文抄襲

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