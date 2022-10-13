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賴清德：讓生技成兆元產業 將台灣打造為生物韌性國家

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
副總統賴清德今天晚間出席「台灣生物產業發展協會2022年會員大會暨生醫大未來論壇」。圖／總統府提供
副總統賴清德今天晚間出席「台灣生物產業發展協會2022年會員大會暨生醫大未來論壇」。圖／總統府提供

副總統賴清德今天晚間出席「台灣生物產業發展協會2022年會員大會暨生醫大未來論壇」，他表示，推展生技產業是國際的趨勢，期許大家共同努力，造福台灣人民的健康福祉，讓生技產業成為台灣下一個兆元產業，將台灣打造為生物韌性的國家。

賴清德致詞時表示，台灣生物產業發展協會創立至今已經33年，不僅是推動台灣生物科技產業的發展動力，也是培育人才、連結國際的重要平台。他很榮幸能夠獲邀出席一年一度的會員大會暨晚宴活動，同時也要代表蔡英文總統感謝協會所有成員對台灣生物產業的貢獻。

賴清德說，他在行政院長任內時，也曾獲邀參加由台灣生物產業發展協會舉辦的「生技月」活動，當時他就看到大家的活力，邀請海內外專家學者與社團共聚一堂，同時也很有效率的與全球BIO生技協會合作，促成2019年的亞洲生技大會，這些都是大家共同努力的成果。

賴清德也提到，兩年前，他剛擔任副總統不久後，也曾出席「台灣生技產業發展策略論壇」，他還記得當天的發言，他期許生技產業的發展能夠達到三個目標：首先是造福台灣人民的健康福祉；其次是希望生技產業能夠成為台灣下一個兆元產業；第三則是期盼生技產業經由大家的努力，將台灣打造為生物韌性的國家。

賴清德表示，台灣生醫產業營業額在2016年是新台幣400億元，到2021年已經達到新台幣7000億元，距離兆元產業已經是咫尺之遙，「相信只要我們繼續努力，一定可以將台灣打造為生物韌性的國家。」

賴清德認為，台灣醫療服務水準受到國際社會肯定，全球醫療保健指數已經連續6年第1，台灣ICT（資通訊）產業在國際上更是占有一席之地，生技產業則在新興國家排名第2。他相信，台灣只要推動這三大產業的跨域合作，絕對能創造台灣人民健康的福祉。

賴清德接著表示，蔡總統在2016年上任時，即將生醫產業納入「5加2產業創新計畫」，更在2020年將精準健康納入「六大核心戰略產業」的重點項目。在制度面上，政府透過修法放寬募資與投資限制，同時也串連南北打造生技園區聚落，培育人才；在技術層面，政府也推動建置基因及健保巨量資料庫，期望透過人工智慧、量子運算技術、大數據分析等新興科技，讓台灣建立更有效率的醫療服務體系，提供更具預防效果的醫療服務。

賴清德強調，推展生技產業是國際的趨勢，台灣在國際上要有競爭力，經濟非常重要，期盼大家共同努力，為下一階段的生技產業的發展蓄積更大的能量。

生技 賴清德

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