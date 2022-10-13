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藍委鄭麗文：民進黨今天的墮落 李遠哲也要負一分責任

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
中研院前院長李遠哲（左）接受媒體專訪表示，民進黨二度執政，「得到政權後就開始腐化，比過去更快」。聯合報系資料照
中研院前院長李遠哲（左）接受媒體專訪表示，民進黨二度執政，「得到政權後就開始腐化，比過去更快」。聯合報系資料照

前中研院長李遠哲說「民進黨執政後，腐化的比過去更快」，引發討論。國民黨立委鄭麗文認為，「民進黨今天的墮落，李遠哲也要負一分責任」；台灣民眾黨立委邱臣遠表示，「連李遠哲都看不下去了，難道蔡政府還要一意孤行嗎？」

鄭麗文今晚間指，蔡政府2050淨零排放路徑圖「就是迷航圖」，根本就是天方夜譚不可能的事，整本都是空話，蔡總統從來沒有認真去面對這個問題，擺明了敷衍了事，看不到任何積極合理的做法。

「反核已經變成一種神主牌。」鄭麗文說，能源政策一開始就是錯的，因為民進黨用意識形態治國，而不是以科學根據討論事實，所以民進黨的能源政策「注定錯誤」。

至於李遠哲說，民進黨執政後腐化的比過去更快，鄭麗文表示，「他現在才知道、現在才發現嗎？」指民進黨今天的墮落，李遠哲也要負一分責任。

鄭麗文質疑，李遠哲這個時間點大動作批評蔡英文總統，是因為資政被拔掉不爽，還是又要再一次捲入賴清德跟蔡英文間的內鬥？懷疑李遠哲提及蔡英文總統網軍治國，又提到副總統賴清德，「感覺上似乎又再幫賴清德的總統之路當馬前卒」。

邱臣遠表示，「連前中研院長李遠哲都看不下去了，難道蔡政府還要一意孤行嗎？」他批民進黨心中只有選舉，沒有人民，施政不利就轉移目標，民怨高漲，卻仍夾帶國會多數的優勢，碾壓在野黨，把在野黨提出的建言和質疑扭曲成「抹黑」，甚至「抹紅」在野黨，呼籲蔡政府聽一聽人民的聲音，要「以民為先」。

前中研院長李遠哲說「民進黨執政後，腐化的比過去更快」，引發討論。國民黨立委鄭麗文認為，「民進黨今天的墮落，李遠哲也要負一分責任」。聯合報系資料照
前中研院長李遠哲說「民進黨執政後，腐化的比過去更快」，引發討論。國民黨立委鄭麗文認為，「民進黨今天的墮落，李遠哲也要負一分責任」。聯合報系資料照

李遠哲 民進黨 鄭麗文 蔡英文

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