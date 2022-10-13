快訊

美股道瓊早盤跌逾500點 CPI超預期暗示升3碼成定局

鶯歌男欲輕生被母親救下 送醫途中驚吐「我掐死女友」曝情殺案

美9月CPI升勢轉強！Fed料將再升息3碼 道瓊期指跌400點

聽新聞
test
0:00 / 0:00

藍質疑警消退休年金低於國軍不合理 銓敘部回應了

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
銓敘部部長周志宏。本報系資料照
銓敘部部長周志宏。本報系資料照

國民黨立委游毓蘭、林思銘、曾銘宗、陳玉珍、陳以信、鄭天財等人，今天在司法及法制委員會提出臨時提案，並獲得通過，要求行政部門在2個月內，向委員會提出書面報告，以回應警消基層訴求。銓敘部回應，將依會議決議，提出書面報告，妥適回應警消人員訴求。

國民黨立院黨團指出，警消退休年金給付低於國軍，年改後退休給付跟不上物價波動，而且現行警監職位比例過少，違法預簽警監調動同意書，都應檢討改善，外勤加給也應調整為5000元。

關於臨時提案所提警消退休年金給付低於國軍，應研議比照國軍部分，銓敘部指出，基於公務人員退休資遣撫卹法規定，適用對象之退撫權益作一致性規範，且對於警察人員退休事項，現行退撫法及警察人員人事條例，已有較其他人員寬鬆之規定。若考量警察人員勤務特殊性比照軍人年金給付，銓敘部將於主管機關內政部洽商銓敘部時進行研議。

現行定期退撫給與給付金額，須整體消費者物價指數累積成長率達5%才調整，條件被質疑太過嚴苛。銓敘部表示，公務人員定期退撫給與給付金額調整機制，除消費者物價指數累積成長率達5%時應啟動調整外，尚有另一項「至少每4年」之啟動檢討條件。

銓敘部說明，此一條件是為因應物價指數累積變動一直未達正、負5%幅度時，定期退撫給與給付金額仍可於每4年時間啟動檢討，維護定期退撫給與給付金額領受人權益。

銓敘部舉例，今年7月1日定期退撫給與給付金額調整，即是考量自108年1月1日起算之物價指數累計成長率為1.73%，尚未達正、負5%幅度，但每4年應予檢討的時程將屆，以保障領受人權益及提前反應物價指數成長之方向思考，所以針對定期退撫給與給付金額調高2%。至於消費者物價指數累積成長率達5%之啟動調整條件是否過於嚴苛部份，銓敘部將與相關機關審慎研議。

警察 國軍 退休金 消防員

延伸閱讀

觀望氣氛濃 美股早盤在平盤附近徘徊

數位部約聘僱人員平均月薪6萬 林思銘批破壞文官體制

破除藍白合 媽媽市長盧秀燕臉書留言續挺林耕仁

立院8委員會召委選舉出爐 藍綠各取得8席召委

相關新聞

「校方給媒體資訊更多」蔡壁如無法認同遭撤學位 將提救濟申覆

德明科大今撤銷立委蔡壁如碩士學位，蔡壁如晚間發聲明，表示尊重學術倫理委員會的決議，但整封信只有314字，並未說明如何具體...

賴清德：讓生技成兆元產業 將台灣打造為生物韌性國家

副總統賴清德今天晚間出席「台灣生物產業發展協會2022年會員大會暨生醫大未來論壇」，他表示，推展生技產業是國際的趨勢，期...

藍委鄭麗文：民進黨今天的墮落 李遠哲也要負一分責任

前中研院長李遠哲說「民進黨執政後，腐化的比過去更快」，引發討論。國民黨立委鄭麗文認為，「民進黨今天的墮落，李遠哲也要負一...

藍質疑警消退休年金低於國軍不合理 銓敘部回應了

國民黨立委游毓蘭、林思銘、曾銘宗、陳玉珍、陳以信、鄭天財等人，今天在司法及法制委員會提出臨時提案，並獲得通過，要求行政部...

加台國會議員友好協會長訪台 吳釗燮頒贈獎章設宴

外交部今天表示，部長吳釗燮12日下午頒贈加拿大「加台國會議員友好協會」會長史葛洛「績優外交獎章」，表彰史葛洛對促進台加關...

歐盟暗批裴洛西訪台引發緊張 外交部：應譴責侵略者

歐盟外交暨安全政策高級代表波瑞爾日前在歐盟全球使節會議開幕致詞時表示，台海緊張情勢升高是因為特定個人訪台，導致台海面臨諸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。