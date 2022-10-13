藍質疑警消退休年金低於國軍不合理 銓敘部回應了

國民黨立委游毓蘭、林思銘、曾銘宗、陳玉珍、陳以信、鄭天財等人，今天在司法及法制委員會提出臨時提案，並獲得通過，要求行政部門在2個月內，向委員會提出書面報告，以回應警消基層訴求。銓敘部回應，將依會議決議，提出書面報告，妥適回應警消人員訴求。

國民黨立院黨團指出，警消退休年金給付低於國軍，年改後退休給付跟不上物價波動，而且現行警監職位比例過少，違法預簽警監調動同意書，都應檢討改善，外勤加給也應調整為5000元。

關於臨時提案所提警消退休年金給付低於國軍，應研議比照國軍部分，銓敘部指出，基於公務人員退休資遣撫卹法規定，適用對象之退撫權益作一致性規範，且對於警察人員退休事項，現行退撫法及警察人員人事條例，已有較其他人員寬鬆之規定。若考量警察人員勤務特殊性比照軍人年金給付，銓敘部將於主管機關內政部洽商銓敘部時進行研議。

現行定期退撫給與給付金額，須整體消費者物價指數累積成長率達5%才調整，條件被質疑太過嚴苛。銓敘部表示，公務人員定期退撫給與給付金額調整機制，除消費者物價指數累積成長率達5%時應啟動調整外，尚有另一項「至少每4年」之啟動檢討條件。

銓敘部說明，此一條件是為因應物價指數累積變動一直未達正、負5%幅度時，定期退撫給與給付金額仍可於每4年時間啟動檢討，維護定期退撫給與給付金額領受人權益。

銓敘部舉例，今年7月1日定期退撫給與給付金額調整，即是考量自108年1月1日起算之物價指數累計成長率為1.73%，尚未達正、負5%幅度，但每4年應予檢討的時程將屆，以保障領受人權益及提前反應物價指數成長之方向思考，所以針對定期退撫給與給付金額調高2%。至於消費者物價指數累積成長率達5%之啟動調整條件是否過於嚴苛部份，銓敘部將與相關機關審慎研議。