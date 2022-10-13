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加台國會議員友好協會長訪台 吳釗燮頒贈獎章設宴

聯合報／ 記者鄭媁／即時報導
外交部長吳釗燮（左）頒贈外交獎章後與史葛洛眾議員握手致意。圖／外交部提供
外交部長吳釗燮（左）頒贈外交獎章後與史葛洛眾議員握手致意。圖／外交部提供

外交部今天表示，部長吳釗燮12日下午頒贈加拿大「加台國會議員友好協會」會長史葛洛「績優外交獎章」，表彰史葛洛對促進台加關係的卓越貢獻。「台加國會議員友好協會」成員亞可諾、川布雷、馬泰爾、路易斯等訪團全體成員、加拿大駐台北貿易辦事處政經暨公共事務處副處長李圭浩均在場觀禮。

吳釗燮致詞時表示，史葛洛領導「加台國會議員友好協會」積極推動強化台加關係，從支持台灣參與國際組織、促請加拿大政府支持台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」(CPTPP)、與台灣洽簽「投資促進暨保障協議」(FIPA)、乃至支持台海和平穩定，處處都有史葛洛鼎力支持的身影，是台灣真誠的友人。史葛洛則表示，台加擁有許多共通點，包括堅定捍衛人權、自由及民主價值，對獲頒獎章的榮幸無法言表，返加後將致力分享台灣的美好故事，讓更多人明白不僅台灣需要世界，世界更需要台灣。

吳釗燮也主持晚宴歡迎訪團全體成員，雙方就強化台加關係、民主同盟如何共同應對中國威權擴張及援助烏克蘭等議題廣泛交換意見。訪團強調，台灣已充分證明對世界的重要性與貢獻，返加後將持續支持台灣加入CPTPP等訴求，深化台加在各領域的合作夥伴關係。

吳釗燮 議員 加拿大

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