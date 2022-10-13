歐盟暗批裴洛西訪台引發緊張 外交部：應譴責侵略者
歐盟外交暨安全政策高級代表波瑞爾日前在歐盟全球使節會議開幕致詞時表示，台海緊張情勢升高是因為特定個人訪台，導致台海面臨諸多軍演。我外交部今天表示，侵略者才是應該受到國際譴責，而非咎責於和平交流的訪問人士。
外交部重申，中國長年對台灣進行文攻武嚇，近期又以民主國家間正常訪問等常態性活動為藉口，在台灣周遭海空域發動軍事挑釁及實彈演習，惡意破壞台海現狀及印太區域穩定，嚴重干擾全球重要航線與商業活動。國際社會對中國挑釁行徑已多方譴責，民主國家並以實際行動堅定支持台灣與他國正常往來。
外交部表示，中國單方面製造危機，再次印證北京當局才是破壞台海現狀與國際秩序的一方；侵略者才是應該受到國際譴責，而非咎責於和平交流的訪問人士。外交部已多次發表聲明表達嚴正譴責，並呼籲包括歐盟在內的理念相近夥伴，持續聲援民主台灣，共同遏止威權主義的擴張野心。
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