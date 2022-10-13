快訊

比分Live／U23五局上對手九棒二壘打攻兩分超前 中華1:2哥倫比亞

剛邊境解封…國外再冒新變異株 專家籲國人積極做「這件事」

士林爆情殺案！女疑遭勒斃陳屍屋內 男友涉重嫌警緝凶中

歐盟暗批裴洛西訪台引發緊張 外交部：應譴責侵略者

聯合報／ 記者鄭媁／即時報導
美國眾議院議長裴洛西（前中）訪問台灣拉高兩岸緊張情勢，民調顯示超過四成的民眾認為裴洛西訪台對台灣是弊多於利，只有三成五認為利多於弊。圖／總統府提供
美國眾議院議長裴洛西（前中）訪問台灣拉高兩岸緊張情勢，民調顯示超過四成的民眾認為裴洛西訪台對台灣是弊多於利，只有三成五認為利多於弊。圖／總統府提供

歐盟外交暨安全政策高級代表波瑞爾日前在歐盟全球使節會議開幕致詞時表示，台海緊張情勢升高是因為特定個人訪台，導致台海面臨諸多軍演。我外交部今天表示，侵略者才是應該受到國際譴責，而非咎責於和平交流的訪問人士。

外交部重申，中國長年對台灣進行文攻武嚇，近期又以民主國家間正常訪問等常態性活動為藉口，在台灣周遭海空域發動軍事挑釁及實彈演習，惡意破壞台海現狀及印太區域穩定，嚴重干擾全球重要航線與商業活動。國際社會對中國挑釁行徑已多方譴責，民主國家並以實際行動堅定支持台灣與他國正常往來。

外交部表示，中國單方面製造危機，再次印證北京當局才是破壞台海現狀與國際秩序的一方；侵略者才是應該受到國際譴責，而非咎責於和平交流的訪問人士。外交部已多次發表聲明表達嚴正譴責，並呼籲包括歐盟在內的理念相近夥伴，持續聲援民主台灣，共同遏止威權主義的擴張野心。

外交部 台海 歐盟 裴洛西

延伸閱讀

影／馬英九深入綠大本營台南掃街 提蔡總統做最糟的事

張忠謀：台積電供應世界晶片 讓台免於中國動武攻打

槓上馬斯克 民進黨：「特別行政區」台灣人民無法接受

路透：全球晶片業重估台海開戰風險 卻很難擺脫對台依賴

相關新聞

「校方給媒體資訊更多」蔡壁如無法認同遭撤學位 將提救濟申覆

德明科大今撤銷立委蔡壁如碩士學位，蔡壁如晚間發聲明，表示尊重學術倫理委員會的決議，但整封信只有314字，並未說明如何具體...

加台國會議員友好協會長訪台 吳釗燮頒贈獎章設宴

外交部今天表示，部長吳釗燮12日下午頒贈加拿大「加台國會議員友好協會」會長史葛洛「績優外交獎章」，表彰史葛洛對促進台加關...

歐盟暗批裴洛西訪台引發緊張 外交部：應譴責侵略者

歐盟外交暨安全政策高級代表波瑞爾日前在歐盟全球使節會議開幕致詞時表示，台海緊張情勢升高是因為特定個人訪台，導致台海面臨諸...

2022前進議會／綠營誓言雪恥奪回議長 藍營謝龍介結盟各方在野引雜音

民進黨在本屆台南市議會擁有最多議員席次，卻痛失議長寶座，讓民進黨顏面無光，今年選舉，綠營提名人數增加，矢志拿下正副議長雪恥，在台南拚完全執政。 國民黨提名的市長參選人謝龍介迄今民調仍落後台南市長黃偉哲，為了讓選票極大化，謝龍介結合民眾黨、無黨議員參選人打「在野大聯盟」，幫非國民黨議員參選人站台，引起黨內歧見...

政府犯錯找台階 「認知戰」成了現代的反共八股

年紀稍長一點的人，應該會記得小時候上作文課，習慣性拿政治口號當結尾。1989年，表演工作坊的「這一夜，誰來說相聲」，就嘲諷李立群是演講常勝軍，反共八股背得滾瓜爛熟，未料遇上比賽題目是生活化的「我最快樂的一件事」，頓時不知所措，只好拿各種「勵志」語言出來堆砌，詞窮之餘乾脆在台上喊「保密防諜，人人有責，匪諜自首，既往不咎」口號，當然一敗塗地，變成笑柄。

立委王婉諭指能源政策下修不只一次 「其實已跳票」

時力立委王婉諭今傍晚表示，前中研院長李遠哲與蔡總統之間的對話，旁人無法釐清是否與事實有差距，但對於整體能源政策，相信不僅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。