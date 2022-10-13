立委王婉諭指能源政策下修不只一次 「其實已跳票」

時力立委王婉諭今傍晚表示，前中研院長李遠哲與蔡總統之間的對話，旁人無法釐清是否與事實有差距，但對於整體能源政策，相信不僅是李遠哲先生個人的焦慮，也是許多人的共同擔憂。

王婉諭說，現在國際社會都高度關注淨零排放議題，即便政府已經宣示要投入9000億元推動，目前看起來卻是岌岌可危。蔡政府上任後，大力宣告的綠能與淨零轉型政策，但其實已經跳票、下修不只一次了。

王婉諭指出，2025年綠能發電占比 目標從原先的20%下修到15%，距離期限只剩三年，台灣現在的綠電占比只有7.1%。即便目標和執行之間，本來就可能因為各種因素而產生落差。如果政府一再政策跳票、下修目標，不只讓人質疑政府政策執行的能力與決心，也會導致國人對於政府的信任蕩然無存。

王婉諭表示，上週前瞻預算總質詢中，她在立法院要求蘇貞昌院長及王美花部長說明具體措施為何，遺憾蘇貞昌院長還是沒有給出明確承諾，僅表示：「我們現在就是往這個方面努力，很多事情在前置階段比較花時間，看不到成果，過了之後進度就會很快。萬事起頭難」。

王婉諭強調，提出這些質疑並不代表她不支持政策發展，反之，正是因為相當支持並期許台灣能落實淨零轉型的目標，才希望政府應該要正面回應這些質疑。