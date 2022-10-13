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台積電變美護國神山？柯文哲嘆懷璧其罪：我若總統不贊成

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
「彭博」日前報導，美國曾兵推兩岸若開戰，將協助撤離台積電晶片工程師。新華社
「彭博」日前報導，美國曾兵推兩岸若開戰，將協助撤離台積電晶片工程師。新華社

「彭博」日前報導，美國國家安全委員會曾兵推兩岸若開戰，將協助撤離台積電晶片工程師，將現有廠房、機具銷毀。媒體今天問台北市長柯文哲，台積電未來恐變美國護國神山？柯文哲表示，「匹夫無罪，懷璧其罪」，甚至台積電若要搬到美國去「如果我是總統，我也不贊成。」

柯文哲今天下午出席金輪獎頒獎典禮，提到台積電的問題，媒體問柯，未來台積電恐變成美國的護國神山？柯文哲先嘆一口氣，表示這是個大問題，台積電當然是台灣的驕傲，但匹夫無罪，懷璧其罪，自己看過中國大陸攻台計畫，「美軍反應我也是嚇到，對美國來講，如果台積電要落入中國手裡，寧可毀掉，不然就是搬去美國」。

柯文哲說，台積電是台灣人的驕傲，讓台灣在世界上佔有一席之地的重要東西，「台積電要搬去美國，如果我是總統我也不贊成」。

另外，對於國安局長陳明通稱蔡總統任內兩岸不會打仗，柯文哲則反嗆陳明通論文事件，批陳明通還敢出現在大眾前面，林智堅的論文事件真正要負責的是陳明通，林智堅與余正煌都是陳明通的學生，但陳明通卻不知道，「他還出現在江湖上面嗎？」

台積電 美國 陳明通 柯文哲

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