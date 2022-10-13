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蔡壁如論文遭認定違反學術倫理 德明科大撤銷碩士學位
民眾黨立委蔡壁日前遭踢爆於德明財經科大碩士論文涉嫌抄襲。德明財經科大今天（10/13）表示，八月中旬接獲民眾具名檢舉，碩士在職專班學生蔡壁如「民意代表社群網站市政議題關注度討論」碩士論文與他人發表雷同，學校依規定組織學倫會經過四次討論審議，委員認定違反學術倫理，並於今日由教務會議核定撤銷碩士學位，下午已通知當事人和教育部。
德明財經科大今天表示，八月中旬接獲民眾檢舉碩士在職專班學生蔡壁如碩士論文，學校隨即依照「學生違反學術倫理案件處理規定」審議，共組校內外學者專家代表等共七人，經四次會議討論，認定該生碩士論文確實有違反學術倫理並建議撤銷學位，今日經教務會議審議，撤銷該生學位和註銷發放的學位證書。
德明財經科大主任秘書章秀秀表示，學倫審議會根據檢舉人提出的事證等進行審查，檢舉人題出11項未引用原出處的檢舉事由，其中有9項位於較重要的第四、第五章，另有2項分布於其他章節，經審查後發現確實未註明出處，審議會參考教育部「專科以上學校學術倫理案件處理原則」，並根據「學生違反學術倫理案件處理規定」經投票表決通過，認定該生違反學術倫理，建議撤銷學位。
章秀秀談到，過程中學倫會也有邀請被檢舉人出席，其中第三次會議時蔡生有出席應答，給予被檢舉人陳述的機會。但細節均由學倫會審議，後依據學校規定提報到教務會議，教務會議今天審議通過，撤銷蔡生的學位，並於今天下午通知被檢舉人蔡生和教育部。
德明財經科大表示，尊重學倫會的審議結果，如果被檢舉人對結果有異議，得根據「學生違反學術倫理案件處理規定」向學校提出申覆救濟，以此主張自身權益。
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