李遠哲嘆蔡英文沒為下一代著想 柯文哲：聽到我也是傻眼

中研院前院長李遠哲接受媒體專訪感嘆，經歷政黨輪替台灣沒有更好，而是向下沈淪，而且對總統蔡英文在能源政策上，沒有替下一代著想感到失望。台北市長柯文哲今天被問到看法，柯文哲說，「這些話我早就聽過，那時候聽，我也是傻眼。」

柯文哲今天出席金輪獎頒獎典禮，對於李遠哲提到台灣向下沈淪，失望蔡總統在能源政策沒有替下一代著想。柯其實先前就曾說出，有民進黨大咖告知，總統蔡英文曾稱能源政策只寫到2025，是因為「2024後就不是我的事」。

對於李遠哲的說法，柯文哲說，「其實我跟你講，李遠哲跟我是三代交情，這些話我早就聽過，只是他自己講出來，國家本來就要長期規畫，不可以說永遠都短期操作」。柯說，他每次講，「我們要留給什麼給下一代，這是我們要去思考的，不過那時候聽，我也是傻眼。」