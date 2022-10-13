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轟被封殺穿小鞋 柯文哲嗆花敬群糟糕：當官後整個扭曲了

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
內政部次長花敬群再嗆台北市長柯文哲包庇遠雄大巨蛋。聯合報系資料照
內政部次長花敬群再嗆台北市長柯文哲包庇遠雄大巨蛋。聯合報系資料照

大巨蛋審查，中央、北市府再互槓。內政部次長花敬群今在立法院表示，消防署今年開過五次專案小組會議，前三次北市府僅派消防局的技正到場，北市府對審查關懷不足，還包庇護航。台北市長柯文哲今反嗆花敬群，「大家心理有數，你要擋，就勇敢說你要擋就好，何必解釋來解釋去。」柯也說，「我覺得很糟糕，你(花敬群)本來還在學校當老師，當官之後，怎麼整個扭曲了。」

柯文哲說，不要為了擋柯文哲一個人，台灣的政治不應當這樣，他自己當台北市長，不會說因為哪一個議員，不同黨派議員給他不同待遇，或在議會爭鋒相對就封殺，不過轉過頭來看，其他人如中央政府就不是這樣，這是不好的事情，希望隨著時代進步，這種不同黨就封殺，給人家穿小鞋的文化，還是要改掉。

大巨蛋爭議持續延燒，對於花敬群再次指控柯文哲包庇，柯說，「我跟你講，是這樣，指控人家要有證據，我說你延遲、擋大巨蛋審查，我們有時程表，不然你講，我哪個地方包庇？」

柯文哲今天出席金輪獎頒獎，提到大巨蛋，柯文哲再度火氣上來，怒批內政部，指大巨蛋的這個審查，是遠雄去內政部申請，老實講，台北市政府是第三者，申請通過了，拿到同意書才到北市府申請建造變更，柯也嗆花敬群，坦白講，「我們派很多人才奇怪，變成我們在護航，還是在幹什麼。」

對於民進黨北市長參選人陳時中今天也稱大巨蛋案，北市府玩文字遊戲，柯文哲說，不管是大巨蛋、大灣北段、社子島，甚至還有一個台北工廠要交給鐵路博物館，很多事情，還是那一句話，不應當政黨利益犧牲國家利益。

柯文哲今反嗆花敬群，「我覺得很糟糕，你（花敬群）本來還在學校當老師，當官之後，怎麼整個扭曲了。」記者林麗玉／攝影
柯文哲今反嗆花敬群，「我覺得很糟糕，你（花敬群）本來還在學校當老師，當官之後，怎麼整個扭曲了。」記者林麗玉／攝影

台北市長 柯文哲 大巨蛋 花敬群

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