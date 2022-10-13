蔡英文總統說「2024年後是下一代的事」 羅智強：我毛骨悚然

中研院前院長李遠哲昨天接受網路節目專訪，爆料他過去曾針對溫室氣體排放與蔡英文總統交換意見，但蔡總統說「2024年以後是下一代的事」，到最後他沒辦法跟蔡總統溝通。對此，台北市前議員羅智強今受訪，看到李遠哲的說法，可用毛骨悚然四字來形容。

羅智強說，蔡英文對資政不尊重到這種程度，意見不合就去掉，還說2024年以後不關她的事，怎麼有這麼不負責任的總統，李遠哲可是過去民進黨過去的神主牌，過去多麼力挺民進黨，今天說出這樣的話，難道不是非常沉痛情況下說出？

羅智強指出，蔡英文任期快束，沒有前瞻、沒有遠見、全為權力服務的政見，台灣已經慢慢付出代價，包括能源政策 ，去高雄看看，三天兩頭停電，台灣習慣變第三世界台灣，這在8年前不會發生的事，在台灣一一發生一一應驗，李遠哲的剴切之言，雖然遲到到總比不到好。

對於李偉哲所言，總統府發言人張惇涵昨天曾回應說，與政府政策推動現況顯有落差，指蔡總統上任後，大力推動「能源轉型」有目共睹，台灣更與世界同步，致力「2050淨零轉型」的推動，持續以實際行動推動國家永續發展。