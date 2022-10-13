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李遠哲批綠執政後腐化快 綠委：與事實有差距

聯合報／ 記者侯俐安／台北即時報導
民進黨立委羅致政表示，民進黨自豪的就是民主的機制。記者侯俐安／攝影
民進黨立委羅致政表示，民進黨自豪的就是民主的機制。記者侯俐安／攝影

中研院前院長李遠哲昨接受網路節目專訪時，直指民進黨二度執政，得到政權後就開始腐化。更評論副總統賴清德的論述一定會比蔡英文好，「但不能出頭，在非常不民主的政黨運作中，很容易被壓死」。對此，民進黨立委羅致政表示，民進黨自豪的就是民主的機制，所有初選、提名，都是按照這個機制，民進黨沒有任何不民主的地方，不民主的是對岸共產黨。

李遠哲昨天在資深媒體人黃光芹主持的節目中，被問及是否曾和賴清德談過2050淨零碳排議題，李遠哲說，賴清德的論述一定比蔡英文好，「但不能出頭，在非常不民主的政黨運作裡面，很容易被壓死；並批評蔡政府能源政策是畫大餅。

對此，羅致政上午被媒體問到時說，能源政策有各自不同的看法，但政府政策很清楚，國家推向減碳目標，採取節奏一步一步邁進，個人看法尊重，但政府政策從來沒有改變過，方向清楚、節奏按規畫走，這是基本態度。

對於李遠哲提到與蔡英文總統談過溫室氣體排放議題，蔡總統回應「2024後不是她的事」，資政對她有意見就會被換掉。羅致政說，這是李遠哲「過去的看法」，與事實有一段存在，他說，昨天蔡總統跟很多資政顧問在一起，他不認為總統是偏聽的人，蔡總統經常跟各行各業、百工百業，都有向總統表達意見，不是只看單一意見。

李遠哲 民進黨 羅致政 賴清德 蔡英文

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