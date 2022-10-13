【即時短評】鎖定三蘆大票倉 侯友宜、林佳龍角力戰

這兩天新北市長侯友宜與新北市長參選人林佳龍兩人先後到蘆洲湧蓮寺參拜，兩人同時將重點放在蘆洲，主因三蘆是綠營大票倉，也是2018年侯友宜選巿長唯二輸給蘇貞昌的都會行政區，侯友宜勢必需爭取中間選民，林佳龍也需穩固當地綠營票源。

2018年新北市長大選，新北29個行政區中，侯友宜在三重、蘆洲、石碇、坪林、貢寮5區的得票數輸給蘇貞昌，石碇、坪林、貢寮加總約1萬6千票，三蘆兩區則共約30萬票。

其中三重蘇貞昌得10萬823票、侯友宜9萬9925票，蘆洲蘇貞昌得4萬8350票、侯友宜4萬7271票。不僅如此，就連三蘆區議員，也是少數的民進黨有5席超過國民黨3席的區域，也因此成為綠營穩固票源的焦點，藍營也不能放棄的票倉。