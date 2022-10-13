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擋BNT疫苗踩紅線 柯文哲批民進黨三分防疫、七分政治

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長柯文哲上午出席新黨台北市議員侯漢廷「以疫牟利」新書發表記者會。記者楊正海/攝影
台北市長柯文哲上午出席新黨台北市議員侯漢廷「以疫牟利」新書發表記者會。記者楊正海/攝影

台北市長柯文哲上午出席新黨台北市議員侯漢廷「以疫牟利」新書發表記者會，致詞時再度批評中央防疫，尤其是擋BNT疫苗踩到他的紅線，他給民進黨的評語是「三分防疫、七分政治」。

柯文哲說，台灣在2003年SARS時受傷，但也因此讓公衛體系變得完整，這不是誰的功勞，台灣醫療體系相當完整，若將防疫拿到全世界來看，總結成果台灣並不是很差。

柯文哲說，侯漢廷這本書從防疫跟公衛觀點看都很有價值，自己讀完的感想就是「為何我每次講完一個政策，先被K一頓，幾天後他們就拿去抄了？」包括入境要用防疫旅館「當時很多人在CALL-IN節目罵我，罵完還是照做」，還有後來三級警戒時，包括學校停課、停止公布足跡、設快篩站和防疫急門診、快篩陽視同PCR陽也都一樣。

談起中央的防疫作為，柯文哲說，真正讓他不能接受的是，政府有8400億防疫預算，然後買不到疫苗，再來就是護航高端，二期做完沒EUA就採購500萬劑，自己以醫生角度來看怎麼看都怪，「最後踩到我紅線的是擋BNT進來」，鴻海、慈濟要買，政府卻拖來拖去的「這踩到我底線」。

柯文哲 侯漢廷 BNT 民進黨

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