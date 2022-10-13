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影／遭質疑行政不中立 李文忠澄清反駁

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
退輔會副主委李文忠今在立法院備詢時遭國民黨立委質疑行政不中立，李文忠回應，行政中立是行政機關鐵律，政務官違反恐只能辭職。記者潘俊宏／攝影
退輔會副主委李文忠今在立法院備詢時遭國民黨立委質疑行政不中立，李文忠回應，行政中立是行政機關鐵律，政務官違反恐只能辭職。記者潘俊宏／攝影

退輔會副主委李文忠今在立法院備詢時遭國民黨立委質疑行政不中立，透過退輔會系統傳送支持民進黨台北市長參選人陳時中，且在行政院長蘇貞昌視察屏東榮總的行程選擇性通知綠營民代，李文忠回應，行政中立是行政機關鐵律，政務官違反恐只能辭職。

李文忠表示，他日前曾以他個人接觸、交換過名片、家裡建立資料的人脈系統，以簡訊網發送支持民進黨台北市長參選人陳時中的簡訊，但利用的是下班時間，並未違反行政中立規則。至於行政院長蘇貞昌視察屏東榮總的行程，是行政院那邊發出的通知，榮總這裡並沒有通知邀請民代。李強調，行政中立是行政機關鐵律，而行政中立意即不得利用職權、不得利用公家資源、不得在上班時間從事、不得有公開行為但政務官例外，前三點他都必須遵守，至於政務官是政治任命，所以可公開。

退輔會副主委李文忠今在立法院備詢時遭國民黨立委質疑行政不中立，李文忠回應，行政中立是行政機關鐵律，政務官違反恐只能辭職。記者潘俊宏／攝影
退輔會副主委李文忠今在立法院備詢時遭國民黨立委質疑行政不中立，李文忠回應，行政中立是行政機關鐵律，政務官違反恐只能辭職。記者潘俊宏／攝影

2022大選 台北市長 陳時中 行政中立 李文忠

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