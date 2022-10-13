技術無法克服 「軍職轉銜民間職業對照系統」作不成

退輔會與國防部正在為現退役職業軍人研擬一項具有公信力的「軍職轉銜民間職業對照表」，允諾將國軍743項軍職專長，一一比對出性質相通的民間職業，並公布供屆退或退伍軍人轉業參考，系統原在12月1日就必須試行。但退輔會主委李文忠上午在立法院表示，這項系統因應立法院要求國防部恢復戰訓本務，不能編列經費，且國防部沒有相關專業，系統不能使用。

立法院外交及國防委員會上午邀請國軍退輔會副主委李文忠報告業務概況，並備質詢。民進黨立委何志偉質詢表示，「國軍專長對應職能基準」已研發兩年，總計有743項，現在完成對照有339項，還有過半的404項無法對應出來，沒有處理，是誰怠惰？他說，此事涉及國軍招募新血時退伍後的職涯規畫，國防部與退輔會應該是一條龍邏輯，若不處理對招募新血有困難，他要求退輔會與國防部必須「生出來」，多久可完成「至少80%」？

李文忠回應表示，他們各有困難，不只是370餘項，即使這700多項建立好，「也不能用」，國防部有他們的困難，首先是因為立法院要求恢復戰訓本務，要國防部不能編經費，其次則是國防部沒有這種專業，第三其中有很多資訊退輔會還在努力。

他說，兩年來退輔會內部為此開了廿次會議，外部則與國防部開了十餘次會議，積極要來處理，但因根本的困難而無法克服。

退輔會就學就業處長池玉蘭表示，系統中743項目前僅盤出339項，預定12月1日要試行系統。但李文忠說，740項即使全部完成都不能用，他會再向立委說明。

退輔會月前曾表示，國防部規畫的「軍職專長轉銜民間職業對照表」，軍職專長計有743項，現雖已完成339項軍職專長對照，但尚有404項未建立轉銜資料，且國防部未提供各項軍職專長職能內涵、相關證照及職訓班隊進修建議等資訊；各項軍職專長所需知識與技能未能與民間各項職業對接，無法轉換連結各部會職能資源，仍需請國防部依據各軍種兵科軍職特性、任務、職能內涵，參考各目的事業主管機關職能基準認定之格式，研訂軍職可對應民間的職能基準。各項建置作業須持續與國防部進行溝通協調。