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「2050淨零轉型」做不到？ 立委要求陳吉仲親自向李遠哲說明

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
立委陳亭妃要求農委會主委陳吉仲親自去向李遠哲說明，澄清誤會。圖為農委會主委陳吉仲。記者潘俊宏／攝影
立委陳亭妃要求農委會主委陳吉仲親自去向李遠哲說明，澄清誤會。圖為農委會主委陳吉仲。記者潘俊宏／攝影

中研院前院長李遠哲日前接受媒體專訪時，批評蔡政府的能源轉型政策，雖然能源轉型不是農委會主要業務，立委陳亭妃要求農委會主委陳吉仲親自去向李遠哲說明，澄清誤會。

立法院經濟委員會今天邀請農委會進行業務報告。陳吉仲說，要執行2050淨零，不只要有法規的依據，就是所謂的氣候變遷法之外，他也要有相關的預算的編列，上面很多前瞻計畫，農委會就有7億要做相關的碳匯1000萬噸的相關研究，如果沒有這1000萬噸碳匯，國家可能做不到淨零，農委會很樂意把法規、預算跟現在的所有的措施，以農業部門來說，2040可以做到的部分。

立委陳亭妃說，不只是農委會，之前也一直再追國發會，對整個2050的淨零目標，各部會應該如何達到，要達到包括預算、草案，在整個階段性的執行應該怎麼做，各部會關心淨零的人，就應該跟他報告，現在進行到哪個階段，讓關心的人知道。

農委會 李遠哲 陳亭妃

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