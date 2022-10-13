退輔會榮服卡推廣大作戰 立委曝業績制基層敢怒不敢言

退輔會向榮民推廣有附帶購物平台的數位榮服卡，立委指出，傳退輔會要求所屬官員擔任卡片推銷員，且須評比業績，推廣績效不佳者甚至要赴退輔會開會、寫檢討報告，造成基層敢怒不敢言。退輔會副主委李文忠表示，因退輔會不能直接將榮民資料提供負責廠商，這項業務「只有我們能拉」，確實是退輔會的業務之一，但從事的方法與技巧將再予檢討。

立法院外交及國防委員會上午邀請國軍退輔會副主委李文忠報告業務概況，並備質詢。國民黨立委江啟臣表示，退輔會委商推動能提供榮民各種購物優惠的榮服卡，但他接獲訊息，因各級榮院申請榮服卡的比例偏低，退輔會要求榮院在各聯繫群組廣為宣傳，年底將評比獎功成效優機構，成效不佳機構要求副院長「來會報告」。

江啟臣質疑，榮院是為照顧病人，還要幫推銷榮服卡？且不同處室還有不同目標，有的處要求所屬必須一天一位，福照處則要求一天三位，休假者一位，該處處長原不訂標準降低壓力，遭主委召見寫檢討報告。

李文忠回應說，廠商是不收費的；榮服卡目的是希望更多服務照顧榮民。但立委質疑，推廣就算了，為什麼要給業績壓力？李文忠說，確是退輔會業務之一。

對此，立委無法接受。他說，廠商賺的是資料與平台，回饋優惠給榮民是一個交換，但業績與業務怎麼會落到榮處與榮院？他舉例，有榮民服務員陳情說他去作榮民老伯伯家中訪視，進門要先推銷榮服卡，將對方手機拿來下載APP，才能開始訪視。「當上級給壓力，下級只好這樣幹！」立委質疑，「這家廠商是誰，大到主委要聽他的話？」要召見「績效」不好的主管官員寫檢討報告，基層敢怒不敢言。

但李文忠澄清，主委召見一定是為榮民眷的福利，而非為廠商。他並說，退輔會不能把榮民的各種資料給廠商。但立委強調，退輔會從業人員不能作拉業績的工作，榮院任務是照顧病人。李文忠回應：「只有我們能拉」，從事的方法與技巧他們回去檢討。立委說，不是檢討，而是要徹查，不該作這樣的事。