快訊

4千網友陪驗孕！33歲網紅6寶媽「又懷孕了」：一發就中

古文明的命運操弄？墨西哥阿茲特克的神話咒縛

復興中華到團結堅韌：總統國慶演說隱含什麼國家意識？

退輔會榮服卡推廣大作戰 立委曝業績制基層敢怒不敢言

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
退輔會向榮民推廣有附帶購物平台的數位榮服卡，國民黨立委江啟臣(左)指出，傳退輔會要求所屬官員擔任卡片推銷員，且須評比業績，推廣績效不佳者甚至要赴退輔會開會、寫檢討報告，造成基層敢怒不敢言。圖/取自立法院直播畫面
退輔會向榮民推廣有附帶購物平台的數位榮服卡，國民黨立委江啟臣(左)指出，傳退輔會要求所屬官員擔任卡片推銷員，且須評比業績，推廣績效不佳者甚至要赴退輔會開會、寫檢討報告，造成基層敢怒不敢言。圖/取自立法院直播畫面

退輔會榮民推廣有附帶購物平台的數位榮服卡，立委指出，傳退輔會要求所屬官員擔任卡片推銷員，且須評比業績，推廣績效不佳者甚至要赴退輔會開會、寫檢討報告，造成基層敢怒不敢言。退輔會副主委李文忠表示，因退輔會不能直接將榮民資料提供負責廠商，這項業務「只有我們能拉」，確實是退輔會的業務之一，但從事的方法與技巧將再予檢討。

立法院外交及國防委員會上午邀請國軍退輔會副主委李文忠報告業務概況，並備質詢。國民黨立委江啟臣表示，退輔會委商推動能提供榮民各種購物優惠的榮服卡，但他接獲訊息，因各級榮院申請榮服卡的比例偏低，退輔會要求榮院在各聯繫群組廣為宣傳，年底將評比獎功成效優機構，成效不佳機構要求副院長「來會報告」。

江啟臣質疑，榮院是為照顧病人，還要幫推銷榮服卡？且不同處室還有不同目標，有的處要求所屬必須一天一位，福照處則要求一天三位，休假者一位，該處處長原不訂標準降低壓力，遭主委召見寫檢討報告。

李文忠回應說，廠商是不收費的；榮服卡目的是希望更多服務照顧榮民。但立委質疑，推廣就算了，為什麼要給業績壓力？李文忠說，確是退輔會業務之一。

對此，立委無法接受。他說，廠商賺的是資料與平台，回饋優惠給榮民是一個交換，但業績與業務怎麼會落到榮處與榮院？他舉例，有榮民服務員陳情說他去作榮民老伯伯家中訪視，進門要先推銷榮服卡，將對方手機拿來下載APP，才能開始訪視。「當上級給壓力，下級只好這樣幹！」立委質疑，「這家廠商是誰，大到主委要聽他的話？」要召見「績效」不好的主管官員寫檢討報告，基層敢怒不敢言。

但李文忠澄清，主委召見一定是為榮民眷的福利，而非為廠商。他並說，退輔會不能把榮民的各種資料給廠商。但立委強調，退輔會從業人員不能作拉業績的工作，榮院任務是照顧病人。李文忠回應：「只有我們能拉」，從事的方法與技巧他們回去檢討。立委說，不是檢討，而是要徹查，不該作這樣的事。

退輔會 榮民 李文忠

延伸閱讀

退輔會副主委李文忠允諾研議提升清寒榮民子女補助款

榮家擴大設置榮莒室 李文忠肯定男女住民皆適用

退輔會主委馮世寬確診 副主委李文忠強調堅守行政中立

鼓勵榮家長輩「性別互動交流」 退輔會明國會談榮莒室

相關新聞

影／賴清德再批「媽媽市長」盧秀燕隨口：請多來台中消費

台中市長盧秀燕今天被問及副總統賴清德昨晚批評她「媽媽市長做的沒有周全」一事時，不忘推銷台中購物節。她表示，歡迎賴清德多來...

技術無法克服 「軍職轉銜民間職業對照系統」作不成

退輔會與國防部正在為現退役職業軍人研擬一項具有公信力的「軍職轉銜民間職業對照表」，允諾將國軍743項軍職專長，一一比對出...

「2050淨零轉型」做不到？ 立委要求陳吉仲親自向李遠哲說明

中研院前院長李遠哲日前接受媒體專訪時，批評蔡政府的能源轉型政策，雖然能源轉型不是農委會主要業務，立委陳亭妃要求農委會主委...

青年選票成兵家必爭 賴清德、柯文哲、侯友宜搶先布局2024

九合一選舉各政黨競逐地方縣市版圖和議員席次，中間選民、青年選票更是兵家必爭，無論是競選連任的新北市長侯友宜，或是輔選助講的副總統賴清德、台北市長柯文哲都卯足勁爭取青年選票，得青年者得天下，為2024年總統大選布局用意不言而喻。...

六都攻防戰／府院黨大軍助陳其邁 柯志恩：蔡英文來不見得加分

高雄市議會定期會昨天閉會，宣告高雄市長陳其邁進入選戰模式。大高雄商圈市場攤販挺邁後援會昨晚成立，副總統賴清德助陣；周六民進黨在高雄成立百工百業後援會，換行政院長蘇貞昌站台；22日陳其邁競總成立，蔡英文總統登場。府院黨大軍壓境，要衝出綠營本命區大贏聲勢。

柯文哲批中央政府債留子孫 蘇建榮：雙重標準

針對台北市長柯文哲批評中央政府債留子孫，曾經擔任台北市財政局長的財政部長蘇建榮在立法院備詢時動怒回應立委質詢，表示台北市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。