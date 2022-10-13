快訊

台灣開邊境能吸引外國團客嗎？ 林氏璧列點分析：我想無法期待

限空打水漂？台股再破萬三關卡 創近期新低點

國境解封如何留住國旅 鄭運鵬：協助桃園觀光業大搶客

聯合報／ 記者賴佩璇／桃園即時報導
民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今上午參加桃園市政座談會。記者賴佩璇／攝影
民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今上午參加桃園市政座談會。記者賴佩璇／攝影

今天國境解封，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬被問及有沒有什麼方法留住國旅客和吸引觀光客？他表示，他很早就提出桃園要有「大搶客」的計畫，提早協助所有桃園的觀光業者，一起合作來先把旅客留下來晚幾個月出國，讓他們花一樣的錢，不僅能出國玩，還玩到桃園。

鄭運鵬表示，這疫情兩年多以來一直努力的方向，就是在大家放心的狀況下，可以來迎接國境的解封。台灣必須要同步和其他世界各國對等的交流，包含旅遊、商務，或者學生要來台灣就學也是同步開放，所以國境解封相對來說，也必須預期到可能大家都趕著出國去玩，反而造成桃園在國旅上的損失。

因此，他很早就提出桃園要有「大搶客」的計畫，如何避免大家都加價買機票，趕快跑到日本去，讓他們加價的這些支出，願意先留在桃園旅行，晚幾個月到日本。他說，過去的「你吃飯我請客、你住宿我買單」計畫，應該要在這一波，提早協助所有桃園的觀光業者，一起合作來先把旅客留下來，讓他們花一樣的錢，不僅能出國玩，還玩到桃園。

2022大選 桃園市長 鄭運鵬

延伸閱讀

鄭運鵬自主管理期無違規？張善政：市民要公平

鄭運鵬談參選心路歷程 批張善政高姿態選民會比較

鄭運鵬15日南桃園大造勢別瞄頭 封街動員1萬5展氣勢

鄭運鵬自主管理期間趴趴走 他向衛福部、衛生局檢舉了

相關新聞

黃珊珊談萬華疫情流淚 陳時中：站在第一線不免辛酸

無黨籍台北市長參選人黃珊珊昨晚在社群平台直播與粉絲互動，談到萬華疫情還忍不住流淚。民進黨參選人陳時中今受訪時說，黃珊珊曾...

國境解封如何留住國旅 鄭運鵬：協助桃園觀光業大搶客

今天國境解封，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬被問及有沒有什麼方法留住國旅客和吸引觀光客？他表示，他很早就提出桃園要有「大搶客...

活動照跑遭疑請假自助餐 林姿妙：願用時間為宜蘭努力

宜蘭縣長林姿妙10月3日起請假不支薪，全力投入選戰拚連任。民進黨宜蘭縣黨部今批評，林姿妙迄今仍以縣長身份出席縣府活動，甚...

國民黨踢報蔡適應團隊家族疑借牌 包水工程3000多萬

國民黨今舉行「基隆水工程肥水滿滿！再爆蔡團隊家族借牌包工程3000多萬！」記者會，再踢爆民進黨基隆市長參選人蔡適應的親信...

黃珊珊拜會星宇航空 張國煒親自接待

無黨籍台北市長參選人黃珊珊，上午拜會星宇航空，董事長張國煒親自下樓接待，兩人闢室密談後，接受媒體訪問。

延續家鄉政治香火? 潘孟安胞兄以新人參選議員聲勢看漲

民進黨籍屏東縣長潘孟安的哥哥潘芳泉，也是立委周春米恆春服務處主任，首次投入縣議員第6選區（恆春半島）選舉，潘周車城聯合競...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。