國境解封如何留住國旅 鄭運鵬：協助桃園觀光業大搶客

今天國境解封，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬被問及有沒有什麼方法留住國旅客和吸引觀光客？他表示，他很早就提出桃園要有「大搶客」的計畫，提早協助所有桃園的觀光業者，一起合作來先把旅客留下來晚幾個月出國，讓他們花一樣的錢，不僅能出國玩，還玩到桃園。

鄭運鵬表示，這疫情兩年多以來一直努力的方向，就是在大家放心的狀況下，可以來迎接國境的解封。台灣必須要同步和其他世界各國對等的交流，包含旅遊、商務，或者學生要來台灣就學也是同步開放，所以國境解封相對來說，也必須預期到可能大家都趕著出國去玩，反而造成桃園在國旅上的損失。

因此，他很早就提出桃園要有「大搶客」的計畫，如何避免大家都加價買機票，趕快跑到日本去，讓他們加價的這些支出，願意先留在桃園旅行，晚幾個月到日本。他說，過去的「你吃飯我請客、你住宿我買單」計畫，應該要在這一波，提早協助所有桃園的觀光業者，一起合作來先把旅客留下來，讓他們花一樣的錢，不僅能出國玩，還玩到桃園。