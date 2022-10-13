郭國文將出席安倍晉三縣民葬 感念對台日友誼貢獻
民進黨立委、亞東國會議員友好協會會長郭國文，應日本友人邀請，將與立委沈發惠一同參加日本已故首相安倍晉三的家鄉山口縣、於15日舉辦追悼安倍的縣民葬。郭國文表示，此次參加安倍首相的縣民葬，再次表達對安倍的思念外，也將跟日本友人、政治人物針對日方協助台灣加入CPTPP，以及推動日本版台灣旅行法進行交流。
郭國文表示，安倍晉三國葬後，日本朋友與外交單位皆認為，若縣民葬也有台灣代表參加，更能凸顯台日情誼以及台灣對安倍前首相的感念；因此收到邀請函後，便決定參加，同時規畫拜會日本政治人物及民間團體，推動台日關係的深化。
郭國文8月初甫訪日，如今邊界解封後，再度有機會赴日進行國會外交。然而，目前正在立法院開議期間，為了避免干擾到立委質詢職責，僅安排3天行程。
郭國文表示，這次參加安倍首相的縣民葬，再次表達對安倍的思念，也有安排獻花儀式，向安倍的家屬致意。拜會的部分，郭國文透露，將和日本友人、政治人物針對日方協助台灣加入CPTPP，以及推動日本版台灣旅行法進行交流。
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