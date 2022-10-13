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郭國文將出席安倍晉三縣民葬　感念對台日友誼貢獻

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民進黨立委郭國文明天將前往日本參加日本前首相安倍晉三家鄉山口縣的縣民葬，感念安倍晉三過去對台日友誼推動的貢獻。本報資料照。記者林澔一／攝影
民進黨立委郭國文明天將前往日本參加日本前首相安倍晉三家鄉山口縣的縣民葬，感念安倍晉三過去對台日友誼推動的貢獻。本報資料照。記者林澔一／攝影

民進黨立委、亞東國會議員友好協會會長郭國文，應日本友人邀請，將與立委沈發惠一同參加日本已故首相安倍晉三的家鄉山口縣、於15日舉辦追悼安倍的縣民葬。郭國文表示，此次參加安倍首相的縣民葬，再次表達對安倍的思念外，也將跟日本友人、政治人物針對日方協助台灣加入CPTPP，以及推動日本版台灣旅行法進行交流。

郭國文表示，安倍晉三國葬後，日本朋友與外交單位皆認為，若縣民葬也有台灣代表參加，更能凸顯台日情誼以及台灣對安倍前首相的感念；因此收到邀請函後，便決定參加，同時規畫拜會日本政治人物及民間團體，推動台日關係的深化。

郭國文8月初甫訪日，如今邊界解封後，再度有機會赴日進行國會外交。然而，目前正在立法院開議期間，為了避免干擾到立委質詢職責，僅安排3天行程。

郭國文表示，這次參加安倍首相的縣民葬，再次表達對安倍的思念，也有安排獻花儀式，向安倍的家屬致意。拜會的部分，郭國文透露，將和日本友人、政治人物針對日方協助台灣加入CPTPP，以及推動日本版台灣旅行法進行交流。

日本 郭國文 台灣旅行法

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