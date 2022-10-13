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影／賴清德再批「媽媽市長」盧秀燕隨口：請多來台中消費

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
副總統賴清德（中）昨晚再批台中市長盧秀燕「媽媽市長做的沒有周全」。記者黃仲裕／攝影
副總統賴清德（中）昨晚再批台中市長盧秀燕「媽媽市長做的沒有周全」。記者黃仲裕／攝影

台中市盧秀燕今天被問及副總統賴清德昨晚批評她「媽媽市長做的沒有周全」一事時，不忘推銷台中購物節。她表示，歡迎賴清德多來台中，現在台中購物節暖身活動起跑，多來台中消費，照顧台中的經濟，消費有發票記得登錄，祝中大獎。

賴清德7日在台中市太平區（屯區）為民進黨台中市長參選人蔡其昌站台時說，「媽媽市長不是把柴米油鹽醬醋茶做好就可以」，昨晚在東區再次闡述，一個縣市首長要做好，需要很多角色，「媽媽市長」這個角色當然很好，好好照顧市民，但對大台中來說，也需要建築師、工程師、企業家的角色。

台中市長盧秀燕今天上午8點半參加太平區宜欣國小暨里民活動中心落成啟用典禮，被問及賴清德批評她一事，她口說感謝賴副總統，並說他辛苦了，也歡迎他到台中市來，現在台中購物節暖身活動起跑，歡迎多來台中消費，照顧台中的經濟，也提醒賴清德如有消費，發票要記得登錄，祝中大獎。

新聞局長鄭照新表示，賴清德失言了，請問他是以什麼角度去批評一個媽媽「周不周全」？ 是公公婆婆？還是丈夫？還是過年回家的小叔？是什麼角色讓他覺得自己有立場去批評一個媽媽「應該」怎麼做才是周全的媽媽？這話對於全天下的媽媽實在有欠莊重與敬意。

鄭照新認為，從柴米油鹽醬醋茶、送往迎來、到蔡其昌說不稱職的媳婦，再再顯示對女性角色的輕蔑與沙文歧視的霸凌，如此輕蔑的話語實在令人不敢置信，請回歸正面健康的選舉，為下一代負責。

台中市長盧秀燕（中）今天回應副總統賴清德批評她媽媽市長做不周全，說歡迎賴副總統多來台中消費，照顧台中的經濟。記者趙容萱／攝影
台中市長盧秀燕（中）今天回應副總統賴清德批評她媽媽市長做不周全，說歡迎賴副總統多來台中消費，照顧台中的經濟。記者趙容萱／攝影

盧秀燕 賴清德 台中市 2022大選 台中市長 蔡其昌 鄭照新

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