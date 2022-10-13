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榮家擴大設置榮莒室 李文忠肯定男女住民皆適用

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
退輔會在部分榮家試辦「榮莒室」照顧住民長輩親密需求，退輔會副主委李文忠（右）說，退輔會主委馮世寬非常重視這一塊，已準備在板橋榮家等11處榮家擴大試辦。民進黨立委林靜儀（左）上午在立法院肯定這項措施，認為有助台灣長照理念中情感、親密接觸與身心健康的需求。圖／取自立法院直播
退輔會在部分榮家試辦「榮莒室」照顧住民長輩親密需求，退輔會副主委李文忠（右）說，退輔會主委馮世寬非常重視這一塊，已準備在板橋榮家等11處榮家擴大試辦。民進黨立委林靜儀（左）上午在立法院肯定這項措施，認為有助台灣長照理念中情感、親密接觸與身心健康的需求。圖／取自立法院直播

退輔會在部分榮家試辦「榮莒室」照顧住民長輩親密需求，退輔會副主委李文忠說，退輔會主委馮世寬非常重視這一塊，已準備在板橋榮家等11處榮家擴大試辦。民進黨立委林靜儀上午在立法院肯定這項措施，認為有助台灣長照理念中情感、親密接觸與身心健康的需求。

立法院外交及國防委員會上午邀請國軍退輔會副主委李文忠報告業務概況，並備質詢。林靜儀質詢表示，長照的親密需求與情感需求、依附，過去都是看有沒有家人來探視，但長輩到某年齡仍須情感交流，會有親密接觸的需求，就是外界所說「人與人的結合」，需要擁抱、觸摸，而不是獨立的個體，包含身心健康，榮家有無相關準備？

李文忠說，他的業務報告中提及，退輔會主委馮世寬非常重視這一塊，除在新竹榮家試辦榮莒案，希望提供發乎情、止乎禮，因為榮家大部分都是兩人一間房，不是單獨的，因為有各種親密需求，因此特別安排試辦，目前為止反應非常好。

林靜儀說，所謂「榮莒案」就是安排獨自空間？她進一步詢問，榮家因開放一般民眾進住，長輩有男有女，「服務都會兼顧？」李文忠除肯定這項說法外，也說已請專家到榮家說明，退輔會已預備在板橋榮家等11處榮家開始逐步試辧。

立委肯定說，政府機關若重視此事，對台灣長照理念中情感、親密接觸與身心健康，她肯定此事。而既有專家需求，她也請退輔會考量運用國軍退役心輔官。

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