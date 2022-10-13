大巨蛋拚明年6月營運　徐國勇：這因素若拖延可能延後

內政部通過大巨蛋排煙測試審查，預計明年6月可完工營運。台北市長柯文哲日前批評內政部卡大巨蛋審查一年多。內政部次長花敬群反批柯文哲屢包庇遠雄，處理荒腔走板。花敬群今天在立法院受訪及備詢時表示，消防署今年開過五次專案小組會議，前三次北市府僅派消防局的技正到場，都發局、建管處都沒派員，直到今年八月才全到齊，顯示北市府對審查的關懷不足，還在包庇護航。

內政部長徐國勇強調，內政部依法行政，沒有延宕跟卡一年，相關單位應該按照同意的測試方法處理，如果測試方法拖延，大巨蛋不一定能在明年6月啟用。

大巨蛋原訂今年6月取得使用執照、10月試營運，但因內政部的防火性能審查尚未通過，今年開幕確定跳票，北市府日前質疑內政部延宕審查一年多，內政部直到近日審查通過大巨蛋排煙測試方法。

立法院內政委員會今天邀請徐國勇列席業務報告，並備質詢。國民黨立委李德維表示，大巨蛋蓋了11年，算是另類金氏紀錄，內政部跟北市府的恩怨情仇到底是誰的問題？

徐國勇回應，內政部依法行政，沒有延宕，也沒有卡一年，按照規定希望趕快通過，因此，內政部今年開過五次會議，對於火災的模擬沒有一致共識，審查過程中，北市府前幾次會議僅派消防局技正到場，其他相關單位都未派員，不希望口水戰沒意義。

徐國勇說，現在內政部審查同意排煙測試方法，相關單位應該趕快按照同意的測試方法處理，大巨蛋才能有機會在明年六月完工啟用，如果過程中又有延誤，屆時大巨蛋不一定能在6月啟用。

花敬群也說明排煙方法審查過程，各單位到8月底才都派員參與小組會議，此時才對燃煙測試執行取得共識，小組通過後在9月底大會同意遠雄公司提的測試方法，近日大會同意測試方法，後續北市府會接手處理針對消防設備、燃煙測試等處理，要等這一切完成後，消防避難的審查工作才會告一段落。

對於北市府批評內政部卡大巨蛋審查，花敬群說，北市府至今都沒有說到問題核心，甚至還說錯，例如北市府說要燃燒汽油非酒精，這是單一委員的內部提案，最後決議燃燒酒精，北市府還在包庇護航，沒有站在地方主管機關角度監督公共安全，一切事情都可以攤出來講清楚。