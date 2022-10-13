影／台中空品？盧秀燕：空汙季抬頭看看天空就知道了

台中市長盧秀燕今天受訪，對於被問及現在台中市空氣品質一事說，台中在大家努力下是中南部第一個達到國家空氣品質標準的城市。請大家抬頭看看天空，空汙季期間台中空氣有沒有比較好一點，「我想大家看一下就知道了」。

盧秀燕今天上午參加太平區宜欣國小暨里民活動中心落成啟用典禮，她在典禮後被問「有學者針對空汙議題要召開記者會，請問台中市空氣品質如何」，她說，歷年來，9月為空汙季，請大家抬頭看看天空，台中的空氣有沒有改善？經過幾年大家的共同努力整治，台中是中南部地區第一個達到國家空氣比品質標準的城市。

盧秀燕指出，在她上任前，台中以南沒有一個城市達標，台中從來沒有達標過，她很高興經過大家努力後，今年初，台中不但達標，且不僅是台中縣市合併升格以來第一次達標，也是中南部這麼多城市第一個達標的城市，其他縣市還在奮鬥中。