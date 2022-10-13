邱國正抵制特斯拉 各部會是否跟進？綠委有答案

美國特斯拉公司首席執行官馬斯克日前宣稱建議把台灣的部分控制權交給北京當局，讓台灣成為「特別行政區」。國防部長邱國正昨指「絕不會再買（特斯拉）」。針對各部會是否跟進？民進黨立委林楚茵表示，不認同馬斯克言行，但這是市場商業競爭，各部會採購仍應依法行政。

馬斯克日前建議把台灣設為中國的「特別行政區」引起熱議。民進黨立委趙天麟主張，如果馬斯克的論述不改，應該無限期抵制。行政院長蘇貞昌在立院指「我們並沒有全面抵制計畫，不必在意哪個人講哪句話，這不重要。」但邱國正稱絕不再買特斯拉。

民進黨團上午記者會後，媒體提問是否要求各部會抵制特斯拉。林楚茵說，特斯拉不是一台很便宜的汽車，也不是每人都買得起，這是市場商業競爭。她說，不認同馬斯克言行，但在市場機制之下，每人都會選擇自己要的品牌。

林楚茵說，過去台灣也曾因九二共識，有些品牌遭抵制，甚至被說是「內建九二共識」，但無論如何，台灣民眾在做市場需求考量時是聰明的。

至於政府相關部會，林楚茵說，採購法有一定的原則與規定，包括預算、數量、規格。馬斯克提出對台灣不友善的言論，到底特斯拉是否被列為「不受歡迎產品」，必須看現行法規和制度，政府部門採購還是要依法行政比較重要。