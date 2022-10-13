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【重磅快評】「蔡英文們」快速腐化 經過李遠哲認證

聯合報／ 主筆室
中研院前院長李遠哲接受網路節目專訪，對於民進黨二度執政後快速腐化直言「非常失望」。圖為中李遠哲（左）過去曾經為蔡英文總統助選。圖／聯合報系資料照片】
中研院前院長李遠哲接受網路節目專訪，對於民進黨二度執政後快速腐化直言「非常失望」。圖為中李遠哲（左）過去曾經為蔡英文總統助選。圖／聯合報系資料照片】

中研院前院長李遠哲昨天接受網路節目專訪，對於民進黨二度執政後快速腐化，以及只要資政對蔡英文總統有意見就會被換掉，李遠哲在專訪中兩度直言「非常失望」，結論就是，兩人關係不只是「已讀不回」，李遠哲與蔡英文已經「無法溝通」。

李遠哲對於能源議題的談話，無疑是對蔡政府一大重擊，特別是質疑蔡英文標榜的「2050淨零轉型」根本做不到。總統府發言人張惇涵昨表示，李遠哲的相關說法與政府政策推動現況顯有落差；蔡總統上任後致力推動「2050淨零轉型」，持續以實際行動推動國家永續發展。

但李遠哲指出，若2050要達到淨零排放，2030年要比2020年排放減半，現在已經2022年了，根本做不到；蔡總統給他的答覆則是，「2024年以後是下一代的事，不是她的事」。

退一萬步而言，先不談遠在天邊的「2050淨零轉型」，光是民進黨向來奉為神主牌的「2025非核家園」馬上就要面臨跳票窘境。已故的前總統李登輝在2011年曾公開吐槽蔡英文「非核要怎麼非？」聯合報今年巡迴採訪報導，長年支持廢核的官田工業區廠商協進會理事長季惠卿也語重心長說，當替代能源無法跟上時，政策要做滾動式調整，「廢核一定跳票，但沒人告訴我們下一步怎麼辦？」

挺綠民眾的疑惑，李遠哲如今掀開底牌，2024以後就不甘蔡英文的事，而是下任總統和台灣人民的燙手山芋。李遠哲昨天也說，「蔡對下一代的問題，可能想到的也不多，所以才會認為2024之後的事不是她的事，我想以後也沒有機會跟她再談。」

雖然俗話說黨同伐異，但蔡英文連同黨也要整肅異己，特別是副總統賴清德與蔡英文2019年黨內總統初選恩怨，至今仍有嫌隙。李遠哲當時表態挺賴，奉勸蔡英文不要再連任，但民進黨一再延後辦理初選民調，最後才由蔡勝出，他說，「民進黨走的路讓人看不慣，甚至動用網軍」，讓他非常在意。

蔡英文上任後雖不斷表示要團結台灣社會，但選舉至上、追殺政敵，6年來台灣社會變得更加撕裂對立，民進黨快速腐化、媒體則光速「綠化」，社會無法理性對話，府院介入鏡電視傳得沸沸揚揚，國民黨昨天也揭露，三立和民視最近2年聯手取得超過11億元的政府標案，讓其他媒體羨慕不已。綠營動用一切資源扶植特定友善媒體、控制意見市場，意圖推動數位中介服務法，形塑「順我者生，逆我者亡」的綠色認知作戰。

民進黨太會選舉，即使2018年地方選舉大敗滿頭包，馬上在2020年總統大選完全執政，因為選舉導向，所以短視近利，多數政策保鮮期有限，反正親美路線的「抗中保台」是萬靈丹，只要對岸中共出現擾台行為，民進黨選舉就可以無往不利，「蔡英文們」得到更多權力，台灣卻逐漸被推向戰爭的危機。

李遠哲和蔡英文形同翻臉，但愈遠離核心關係，或許愈能看出核心問題。李遠哲曾提出著名的「向上提升」或「向下沉淪」選項，民進黨執政6年閃電腐化，台灣如今的走向已不證自明。

李遠哲 蔡英文 民進黨

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