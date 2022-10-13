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瓜地馬拉使節會議演說 吳釗燮：續推踏實外交

聯合報／ 記者鄭媁／即時報導
外交部長吳釗燮應邀在瓜地馬拉外交部使節會議發表演說。圖／外交部提供
外交部長吳釗燮應邀在瓜地馬拉外交部使節會議發表演說。圖／外交部提供

外交部吳釗燮應友邦瓜地馬拉外交部長步卡羅的邀請，於台北時間13日，以預錄演說方式出席瓜地馬拉外交部使節會議。吳釗燮除分享我國外交現況並感謝瓜國政府堅定支持台瓜邦誼之外，同時說明台灣主權的重要性，以及我國如何捍衛領土並與理念相近國家合作，共同維護自由與民主。

外交部轉述，吳釗燮在演說中指出，中華民國台灣符合「蒙特維多國家權利及義務公約」對主權國家定義，我國與瓜地馬拉超過80年緊密而堅實的邦誼就是最好的證明，然而我國卻遭排除在聯合國體系之外。中國藉由惡意影響聯合國體系、在台海周邊的海空域進行軍演、發動大量網路攻擊、假訊息及經濟脅迫等手段，企圖擾亂台灣的民心士氣並破壞區域和平穩定。

吳釗燮表示，我國保持冷靜與理性，既不退縮也不挑釁，將有效因應並持續主動與國際交往，對國際社會作出貢獻；台灣同時將提升國防能力，以保障國家主權、領土及自由民主的生活方式。

吳釗燮也肯定瓜地馬拉在賈麥岱總統領導之下，大幅提升國際能見度，也感謝賈麥岱總統、步卡羅外長及瓜國政府在第一時間挺身公開呼籲中國停止在台灣周邊進行軍演，鼎力支持我國國際參與，我國人民與政府均感念在心。吳釗燮表示，台灣將繼續推動踏實外交，與友邦建立永續夥伴關係，加強與民主國家的實質交往，尋求更多的國際參與，並與瓜地馬拉攜手成為國際社會的良善力量。

瓜地馬拉 吳釗燮 外交部

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